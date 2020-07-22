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Влад Оніщенко розповів про зйомки 2 сезону серіалу «Кріпосна»

22.07.2020

2 сезон серіалу «Кріпосна» набирає обертів! Влад Оніщенко — учасник ZBSband — зіграв роль у костюмованій драмі. Тож для редакції сайту STB.UA розповів про роботу на знімальному майданчику. Як йому працювалося з головними акторами «Кріпосної»? Дізнайтеся в матеріалі. 

Фото: Instagram

Переможці «Х-фактор»-9 гурт ZBSband — це дует акторів київського театру «Золоті ворота». Владислав Оніщенко і Богдан Буйлук активно знімаються в кіно та реалізують свої творчі ідеї. 

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І саме Владислав Оніщенко з’явився у другому сезоні костюмованої драми «Кріпосна». Актор перенісся у 19 століття та зіграв лакея Дем’яна, який допомагає Андрію Жадану.

«Я дуже задоволений роботою з Максимом Радугіним. На знімальному майданчику не відчував ієрархії персонажів. Хоча моя роль епізодична, а Максим грає головного героя у “Кріпосній”. Ми з ним подружилися і круто разом працювали».

А що Влад скаже про актрису Катерину Ковальчук, яка зіграла кріпачку Кітті? 

«Катерина Ковальчук — чудова актриса! Вона мені допомагала, коли були важкі нічні зміни. Мені сподобалось працювати з Катею. Ми підбадьорювали одне одного і багато жартували», — розповів Влад. 

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