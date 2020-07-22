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Вишневий сорбет: рецепт в домашніх умовах від учасника «МастерШеф»

22.07.2020

Смачний, освіжаючий та ароматний вишневий сорбет – ідеальний десерт у літню спеку. Всього чотири інгредієнти, трохи вашого терпіння і смаколик готовий! Учасник  «МастерШеф. Професіонали»  Артем Кінаш, ділиться з вами простим покроковим рецептом вишневого сорбета в нашому матеріалі.

Більше на тему: Сорбет із банана: рецепт приготування в домашніх умовах від Артема Кінаша

Інгредієнти:

  • Вишня – 1 кг
  • Цукор – 1 скл.
  • Сік половини лайма
  • Ром – 1 ст.л. (за бажанням)

Спосіб приготування:

  1. Вишню вимити, просушити і видалити кісточки
  2. Усі інгредієнти змішати і перебити за допомогою блендера
  3. Протерти масу через сито, щоб видалити залишки шкірочок
  4. Перелити масу в контейнер, поставити в морозильну камеру на 1 годину, дістати, перемішати і поставити назад. Повторити процедуру 3-4 рази і поставити сорбет в морозильник на 6-8 годин до повного застигання.

Більше на тему: Як приготувати сорбет: топ-10 рецептів в домашніх умовах

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