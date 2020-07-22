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«Вербна неділя»: що станеться у 5 і 6 серіях (анонс)

22.07.2020

Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 5 і 6 серії мелодрами «Вербна неділя». Сюжетна лінія серіалу охоплює 70-ті і 90-ті роки ХХ століття, без прикрас відображаючи механізми взаємодії влади і простих людей. Але що ж станеться в 5 і 6 серіях фільму «Вербна неділя»?

У Москву після майже двадцятирічної відсутності повертається Олексій Громов, який зробив запаморочливу кар’єру за кордоном. Він погоджується зробити на камеру Павли сенсаційне зізнання. Павла відшукує архівні плани з участю молоденької Оксани Лєпіної. Дуся розповідає Головіній правду про те, як вона замінила Павлі матір і врятувала її від поневірянь по дитбудинках. Марго намагається з’ясувати, хто стоїть за документальним фільмом, який знімає Павла.

Марго намагається залякати всіх, хто має відношення до виробництва фільму Павли і пропонує Артуру розібратися з Павлою жорсткими методами. Павла влаштовує зустріч Громовій і Головіній. Через багато років Головіна пробачає учня, яйкий оступився. Павла виявля, що  за нею стежать, але продовжує розслідування і бере інтерв’ю у слідчого Васильєва, який вів справу Лєпіної двадцять років тому.

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