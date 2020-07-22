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Учасник «Україна має талант» Артем Семенов прийде на «Звану вечерю»

22.07.2020

З 25 липня о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ ― прем’єрні випуски кулінарного проєкту «Звана вечеря». Епатажний фіналіст одного з наймасштабніших шоу країни «Україна має талант» Артем Семенов також стане його учасником. Детальніше ― далі в матеріалі.

Артем Семенов, раніше відомий під псевдонімом Діва Урсула, ― суперфіналіст «Україна має талант» і учасник «Голосу країни». Хлопець почав займатися вокалом з дитинства, кілька років співав у дуеті DejaVu, а потім виступав сольно в образі травесті-діви під псевдонімом Урсула, від якого згодом відмовився. Останні кілька років Артем займається господарською діяльністю, має велику ферму і власноруч виготовляє молочну продукцію.

Нагадуємо, що після фіналу проєкту «МастерШеф. Професіонали»-2 кулінарні суботні вечори на СТБ не закінчаться. З 25 липня о 19:00 в ефірі телеканалу ― прем’єрні випуски кулінарного шоу «Звана вечеря».

«Звана вечеря» ― це українська адаптація популярного британського проєкту «Come Dine with Me» компанії ITV. У кожному випуску за одним столом зустрінуться чотири яскравих учасники з кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Вони готуватимуть свої коронні страви, ходитимуть одне до одного в гості, демонструватимуть хазяйську привітність, а також оцінюватимуть частування і гостинність суперників, щоб за підсумком визначити переможця.

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