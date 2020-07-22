Після фіналу проєкту «МастерШеф» кулінарні суботні вечори на СТБ не закінчаться. З 25 липня о 19:00 в ефірі телеканалу – прем’єрні випуски кулінарного шоу «Звана вечеря».

«Звана вечеря» – це українська адаптація популярного британського проєкту «Come Dine with Me» компанії ITV. У кожному випуску за одним столом зустрінуться чотири яскравих учасники з кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Вони готуватимуть свої коронні страви, ходитимуть одне до одного в гості, демонструватимуть хазяйську привітність, а також оцінюватимуть частування і гостинність суперників, щоб зрештою визначити переможця.

Герої проєкту – люди найрізноманітніших професій, достатку, віку, захоплень, життєвих прагнень і кулінарних пристрастей. Їм зовсім не обов’язково вміти готувати ресторанні страви і претендувати на зірку Мішлен. Головне їхнє завдання – сподобатися конкурентам, з якими вони зовсім не знайомі, продемонструвати гостинність і смачно нагодувати.

Учасники оцінять одне одного за трьома пунктами від 1 до 10: приготовані страви, гостинність і концепція вечора. Переможцем стане той, хто зібрав найбільшу кількість балів від конкурентів. Він отримає грошовий приз у розмірі 30 тисяч гривень.

Героями першого випуску стануть: Артем Семенов (екстравесті-діва Урсула, фіналістка «Україна має талант» і учасник «Голосу країни»), епатажна блогерка Настя, ревізор Макс і спадкова травниця Юлія.

Video: На СТБ стартує літня прем’єра — шоу «Звана вечеря» Коли Звана вечеря виходить в ефір телеканалу СТБ в 2020 році? Вже відома дата старта шоу Звана вечеря на СТБ

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