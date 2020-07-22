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Модні чоловічі зачіски 2020: тренди на весь рік

22.07.2020

Сьогодні чоловіки набагато більше часу приділяють догляду за своєю зовнішністю. Часи, коли у всіх були однакова зачіска ‒ їжачок, ‒ давно минули. Сучасні перукарі пропонують широкий вибір різноманітних чоловічих зачісок. Які чоловічі зачіски будуть у тренді в 2020 році? Відповідь знайдете у нашому матеріалі.

мужские прически 2020

Раніше ми вже писали про модні чоловічі стрижки 2020. А ось всі чоловічі зачіски сезону 2020 можна віднести до молодіжного типу. Уже немає якихось канонів чи вікових обмежень. Єдине незмінне правило ‒ доглянутість і стиль. Абсолютно всі типи чоловічих укладок та зачісок повинні підкреслювати маскулінність. Навіть якщо ви використовуєте стайлер або гель для укладки, і неважливо, які саме маніпуляції ви проводите, весь образ повинен бути злегка брутальним. Геть солоденькі моделі! Однак не забувайте про доглянутість, чистоту та своєчасне відвідування перукаря.

Більше на тему: Модні зачіски 2020 – тренди на весь рік

Андеркат

Така зачіска підійде оригінальним і сміливим чоловікам. Андеркат ‒ це модель з дуже коротко підстриженим волоссям на потилиці і з пасмами контрастною довжини на маківці. І обов’язково ‒ поголений збоку проділ в скроневій частині. Для тих молодих людей, які хочуть більше оригінальності, перукарі іноді можуть виголоти не тільки одну смужку, а й різні «малюнки» ‒ блискавки, павутину й інші фігури. Також можна погратися з укладкою. Довгий чубчик потрібно укласти за допомогою гелю. Варіанти ‒ набік, назад або наверх. Навіть невеликий ірокез буде виглядати прекрасно. Особливо в парі з виголеною блискавкою.

мужские прически 2020

мужские прически 2020

Брудний боб «мессі»

У 2020 році брудне, злегка заплутане чоловіче волосся до плечей ‒ справжній хіт! При цьому в жодному разі така зачіска не повинна бути прилизаною. Легка недбалість. Волосся має ніби струменіти. Такого ефекту можна домогтися, якщо попросити перукаря постригти волосся шарами. До речі, у спекотну пору року не зайвим буде зачіска «хвостик», але й вона повинна бути злегка недбалою. Пам’ятайте, якщо у вас зачіска «мессі», відмовтеся від засобів для укладки ‒ стайлерів, гелів та інших фіксаторів.

мужские прически 2020

Зачіски з пучком

Таку зачіску зазвичай вибирають ті чоловіки, які можуть похвалитися шикарною шевелюрою. Вона дуже проста у виконанні: волосся потрібно зібрати в пучок на маківці. Скроні слід вистригти і не забути виголити смужку. Це виглядає дуже стильно і додасть образу брутальності.

мужские прически 2020

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эктор хименес браво

Ектор Хіменес-Браво, суддя МастерШеф Професіонали

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мужские прически 2020

мужские прически 2020

мужские прически 2020

мужские прически 2020

мужские прически 2020

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