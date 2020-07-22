Досіне знаєте,як зібрати валізу у відпустку? Є кілька простихсекретів, як скласти речімаксимальнозручнота з мінімальнимвикористанняммісця у валізі. Редакція STB.UA підкаже вам, як правильно зібрати валізу в літню відпустку.
1. Укладайте речі рулонами, а не стопкою
Щоб одяг не займав у валізі багато місця, згортайте його у щільні рулони. Футболки, шорти, сорочки не так мнуться, якщо їх також згорнути рулонами. Спочатку розкладіть, наприклад, сорочки рукавами всередину, розправте всі складки. Потім скрутіть кожну річ в щільний валик. Тоді в невелику валізу влізе весь ваш улюблений одяг.
2. Використовуйте вакуумні пакети
Вакуумні компресійні пакети знадобляться для перевезення об’ємних речей. З їхньою допомогою, наприклад, об’ємна куртка займе у валізі трохи місця. Повітря з такого пакета відкачується простим скручуванням. На зворотному шляху в пакети можна скласти брудні речі.
3. Скористайтесяпринципом «піраміди»
Уздовж стіноквалізирозкладіть взуття. Потім кадіть на днодовгі речі, щоб краями можнабуло накрити решту упакованогоодягу. На них складіть рулони речей, якіне мнуться. А потім рулони легшоготаделікатного одягу. Завершити«піраміду» потрібно речами, які легко мнуться,косметичкою або документами.
Не тягніть у відпустку улюблену парасольку. Зробіть вибір на користь дощовика, який займе мінімум місця. Можнакупитинавітькількаодноразовихплащів для подорожі й просто викинути їх після дощу.
5. Купуйте міні–версіїкосметичнихзасобів
Як би не хотілося взяти з домувсі улюблені тюбики, доведеться пожертвувати ними зарадиінших, більш потрібних речей. Для поїздки краще купити міні-версії улюблених засобів.
6. Правильно упаковуйте дрібниці
Дрібниці краще упакувати окремо всередину більших речей. Наприклад, флешку покладіть всередину взуття. Розпихайте всі дрібниці по кутах. Проводи, зарядку для телефона покладіть в будь-яке вільний місце. Запам’ятайте, якщо речі будуть щільно упаковані, шанс, що вони помнуться або зламаються, мінімальний.
Спосіб укладання рулонами не підійде для класичних сорочок, піджаків та коктейльних суконь, якщохочетьсязберегтиїхупристойномувигляді. Для цих речей краще взяти кофр або плечики, що легковішаються на будь-який гачок в літаку або потязі.
8. «Мінімізуйте» аптечні засоби
Не намагайтеся впихнути у валізу всю домашню аптечку. Візьміть по одному блістеру необхідних ліків. Цього буде достатньо на випадок, якщо несподівано погіршиться самопочуття. Часто люди, збираючись на літній відпочинок, упаковують в дорожню валізу все що завгодно, крім найважливішого. Адже грамотно зібрана аптечка допоможе вам зберегти здоров’я. Як зібрати аптечку у відпустку, дізнайтеся в нашому матеріалі.
9. Не залишайте порожніх місць
Не потрібноміж речами залишативільний простір, інакше вони сильнопомнуться.Найзручнішезаповнити пустотиневеликими предметами одягу або пакувальнимпапером.
10. Відмовтесявід деяких речей
Фен, чохол від ноутбука та путівник можуть залишитися вдома. Ноутбук краще загортати в м’яке парео або худі. Фен візьміть в готелі, а путівники заздалегідь збережіть в електронному варіанті.