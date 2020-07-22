Гороскоп на 23 липня 2020 року допоможе ухвалити правильні рішення. Кому потрібно стримувати себе, а хто може зустріти своє кохання? Читайте гороскоп на 23 липня від екстрасенсів СТБ.
Овен
Щоб досягти успіху, вам потрібно проявити стриманість. Не варто сумніватися у своїх силах. Все у вас вийде.
Телець
Сьогодні з самого ранку вам можуть зіпсувати настрій. Деяким людям явно не подобається те, що ви багато чого досягли. Не звертайте на них уваги.
Близнюки
Через вашу нетерплячість можуть постраждати близькі люди. У моменти роздратування намагайтеся просто виходити з кімнати. Ваші слова сильно ранять близьких.
Рак
Сьогодні вам треба буде докласти дуже багато зусиль для того, щоб досягти успіху. Втім, утома швидко мине, і ви з колишньою силою будете завойовувати світ.
Лев
Сьогодні складний день. Оточення намагатиметься вивести вас із себе. Уникайте суперечок і не критикуйте нікого. Ваше завдання — пережити день і не накосячити.
Діва
День, коли з вас спадуть рожеві окуляри. Ви по-новому подивитеся на своїх близьких. Є ризик зради. Якщо так трапиться, не панікуйте. Намагайтеся швидко вирішити питання, а ввечері, якщо потрібно, поплачте і випийте келих білого сухого.
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Терези
День категорично не підходить для початку нової справи. Якщо є сильне бажання, краще перенести ідею на папір і гарненько подумати, як досягти успіху.
Скорпіон
Сьогодні протилежна стать у захваті від вас. І не дивно. Ви прекрасні. Скористайтеся моментом, щоб завести новий роман.
Стрілець
Сьогодні вам потрібно зібрати всі свої сили в кулак і завершити важливі справи, які давно треба було б закінчити. Увечері порадуйте себе переглядом хорошого фільму.
Козеріг
Вам варто звернути увагу на те, що і кому ви кажете. Правда — це, звичайно, добре, але іноді її треба говорити дуже делікатно.
Водолій
Хвилюючий день. Ви можете отримати пропозицію, про яку давно мріяли. Однак не поспішайте погоджуватися. Спершу добре подумайте.
Риби
Ви повністю залежите від своїх емоцій. Це потрібно виправити. Займіться медитацією. І подорослішайте. Вже час.
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