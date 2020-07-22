У 2020 році французький манікюр повертається в тренди. І не дивно, адже такий нейл-арт універсальний: доповнює і діловий образ, і молодіжний лук. Цього року френч буде гармонійно поєднуватися з різними стилями і техніками. Детальніше про французький манікюр на літо 2020 читайте в матеріалі.

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Градієнтний френч

Новинка літа 2020 року — градієнтний френч. Це одночасне поєднання французького манікюру і градієнтних плавних переходів. Такий дизайн — щось нове. Він має стильний і незвичний вигляд. Для виконання градієнтного манікюру використовуються різноманітні техніки. Цього літа майстри віддають перевагу градієнтому френчу, який на кожному нігтику виконується в різній колірній гаммі.

Незакінчена усмішка френчу

Незакінчена усмішка френчу — ще один суперхіт літнього манікюру 2020. «Незакінчена» — значить не до кінця промальована лінія усмішки. Такий варіант найбільше підходить під класичний стиль манікюру. Лінія усмішки, яка з одного боку звужується, має незвичний і креативний вигляд.

Півмісячний френч

Завдяки універсальному дизайну перевернутий френч не залишає топові позиції, а в доповненні з класичним французьким манікюром стане трендом літа 2020. Півмісячний френч ідеально підходить для урочистих зустрічей, офісної роботи і на щодень. Природного ефекту можна досягти, якщо за основу взяти бежевий або ніжно-рожевий колір, також добре поєднується білий колір з чорним. А якщо ви хочете створити незвичний і чарівний лук, замініть кольори на більш яскраві.

Мереживний френч

Мереживо може прикрасити класичний французький манікюр і додати образу жіночності й ніжності. Завитки можна зобразити як на одній нігтьовій пластині, так і на всіх нігтях. Такий манікюр характерний для весільних та урочистих вечірніх образів.

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Різнобарвний френч

Такий вид манікюру більше підійде тінейджерам. Яскраві й соковиті відтінки лакового покриття — це ідеальне рішення, тим більше що всі соковиті тони будуть цілком доречні на літньому відпочинку та вечірніх прогулянках берегом моря.

Френч з малюнками

Сьогодні ми вже не можемо уявити собі французький манікюр без малюнків. Такий нейл-арт надасть родзинку і грайливість будь-якому образу. Особливо такий манікюр буде актуальний на відпочинку.

Матовий френч

У 2020 році матові покриття не втратили своєї популярності. Спокійний, але водночас досконалий матовий манікюр представлений різноманітною колірною гамою: від ніжного бежевого і рожевого до бордового, смарагдового і синього. Такий манікюр доречно доповнити квітковими мотивами, фольгою, глітером або намистинами. Також можна поєднати з попередньою технікою і зробити матовий півмісячний френч.

Френч омбре

Особливістю цього манікюру є те, що потрібно визначитися з основним кольором, а вже від нього плавно переходити до інших відтінків однієї гами. Влітку 2020 у тренді буде використання таких кольорів як: ліловий, блакитний, фіолетовий, лимонний тощо. Техніку омбре можна застосувати як для всіх нігтів, так і для декількох, зробивши вдалий акцент.

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