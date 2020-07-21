Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 3 і 4 серії мелодрами «Вербна неділя». Сюжетна лінія серіалу охоплює 70-ті і 90-ті роки ХХ століття, без прикрас відображаючи механізми взаємодії влади і простих людей. Що ж станеться в 3 і 4 серіях фільму «Вербна неділя»?

Незважаючи на старання слідчого Васильєва, вагітну Оксану заарештовують. У камері вона знайомиться з Дусею-Колодницею, яка відразу ж бере дівчину під свою опіку. Дізнавшись від Марго, що Артур збирається одружитися з онукою маршала Єгорова ― Машею, Павла Головіна в розпачі просить у Маші допомогти визволити з біди свою вихованку. Нікітін передає слідчому Васильєву заяву, в якій відмовляється від будь-яких претензій до підсудної. В Оксани починаються пологи…

Минуло двадцять років. Артур Нікітін ― великий бізнесмен, який балотується в Думу. Маргарита Полозкова керує політичною партією і власною балетною трупою. У неї запаморочливий роман із сином Артура і Маші ― Геннадієм. Молода журналістка Павла Кочеткова приходить у гості до своєї видатної тeзки ― Павли Кирилівни Головіної. Вона ― дочка Оксани Лєпіної і хоче зняти фільм про трагічну долю своєї матері, щоб розповісти правду і відновити її добре ім’я…

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ