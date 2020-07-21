Хто така токсична мати, розповіла Тетяна Ларіна

Експертка проєкту «Таємниці ДНК» і професійна психологиня Тетяна Ларіна продовжує ділитися важливими рекомендаціями. Тема, яка хвилює чималу кількість дівчат і навіть чоловіків, стосується матерів. Хто така токсична мати? Що властиво мамам, які можуть ранити своїх дітей? Дізнайтеся в матеріалі.
Ідеальних батьків не буває, усі — живі люди. Ключовий момент — любов. Токсична мати — це не просто мама, яка недостатньо або не так дбала про свою дитину, через втому мало приділяла уваги або навпаки, занадто опікувалася. Це мати, яка справді завдавала шкоди і болю.
Що властиво «мамі, яка ранить»:
Владність ― пряма або завуальована, а ось із турботою все погано. У цій ситуації дитина не впевнена, що її потреби важливі.
Формальна турбота, яка на практиці виявляється насильством.
Здебільшого усвідомлена деструктивність у ставленні до малюка. Це все прикривається раціоналізацією, мовляв дитині так краще.
Пряме або непряме послання «не будь»: не розвивайся, не рости, не будь собою, не дорослішай тощо.
Образа дитини ― як словесна, так і через вчинки.
Сарказм і знецінення щодо дитини.
Емоційний і не тільки шантаж. «Якщо ти не зробиш те-то, я позбавлю тебе того-то» або «Я помру / захворію / ще щось, якщо ти не зробиш те, що я тобі кажу». Часто це вимовляється холодно і демонстративно.
На жаль, подібне дитинство не може безслідно минути для людини, це спричиняє певні травми, на лікування яких може піти тривалий час. Часто єдиним виходом з такої ситуації є звести спілкування до мінімуму. Це досить складне рішення, тому це питання варто розібрати на прийомі у психолога.
Що може слугувати підтримкою в такій ситуації:
Пошук ресурсу у своїх досягненнях, успіхах і самостійності.
Підтримка коханої людини або друзів, які ставляться до вас із повагою.
Вкрай важливо розуміти, що ви вже не залежите від мами і взаємини між вами потрібно вибудовувати, як між двома дорослими людьми. Ви маєте право окреслювати свої кордони і ухвалювати усвідомлені рішення для збереження власного душевного комфорту.