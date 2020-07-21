У 2 сезоні легендарного серіалу «Кріпосна» багато героїв з’явилися не лише у нових амплуа, а й зовсім з іншими характерами. Одну з таких ролей пощастило зіграти Інні Рощиній. Героїня акторки — Орися — стала значно сміливішою і відвертішою у нових серіях костюмованої драми. Що ще розповіла Інна Рощина про свою героїню — читайте в ексклюзивному інтерв’ю для сайту STB.UA.

Про 2 сезон серіалу «Кріпосна»

«У другому сезоні Орися розкрила свої справжні риси характеру. Так, у неї безліч випробувань. Моя героїня справді стала іншою, дуже змінилася. У неї в характері з’явилися жорсткість і наполегливість».

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Про Дмитра Орлова, який зіграв Лук’яна

«З Дімою ми навчалися разом у коледжі, але він старший на кілька курсів. Він бачив мої вистави, а я бачила його роботи. У нас були навіть одні й ті самі педагоги».

Про Тараса Цимбалюка, який зіграв Назара

«З Тарасом ми познайомилися на знімальному майданчику “Кріпосної”. До цього я не була з ним знайома. Однак ми швидко знайшли спільну мову: жартували, веселилися, класно проводили час. Мені сподобалося з ним працювати».

Про свою героїню — Орисю

«Мені дуже імпонує моя героїня. Вона цікава і справжня. Орися дуже хороша, миролюбна і працьовита. А головне, що вона закохана. Це втілення справжньої української дівчини того часу. На перший погляд, ця людина проста, а насправді у неї велике серце. Мені зустрічалися подібні люди. Вони щирі і все роблять від душі».

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Про вибір героїні Орисі

«Орися — типова жінка у своїх проявах. Вона вибрала серцем. Вона віддалася почуттю і правильно зробила. Назар — найдостойніший для неї. І я зі своєю героїнею згодна. Насправді жінка вибирає чоловіка. Вона домоглася свого. Чоловіки часто довго не можуть розгледіти, що поруч із ними кохана».

Про імпровізацію

«Я імпровізувала в етюдній формі. Була така сцена, коли я стояла біля дзеркала і пахтилася парфумами своєї пані Наталі Дорошенко. В етюдній формі я намагалася відтворити свою господиню».

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Про схожість зі своєю героїнею

«Я більш рішуча у житті, ніж Орися. Звичайно, буваю сором’язливою, але не настільки. Мені притаманні деякі риси, як у моєї героїні, — наполегливість. Її бажання бути коханою Назара, як вона до цього йде, як вона цього хоче. На перший погляд, вона дуже сором’язлива. Але водночас — жива, справжня, дуже емоційна. Як українська дівчина того часу, вона звикла весь свій біль і жаль виливати через пісню і важку працю».

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