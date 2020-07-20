Шеф-кухар одного з найвідоміших ресторанів Харкова Влад Єрмаков запам’ятався глядачам проєкту «МастерШеф. Професіонали»-2 своєю чесністю і простотою. Але за крок до суперфіналу професіонал покинув відоме кулінарне шоу. Чи прийде учасник змагатися за перемогу в 3 сезоні? І як змінилося його життя після проєкту? Дізнайтеся прямо зараз!

Як змінилося ваше життя після проєкту?

Основне, що змінилося, – це мій світогляд. Бути з людьми на проєкті, які думають практично так само, як і я, і мають багато спільних інтересів – вже круто! Також я трохи розвіявся від свого рутинного життя і отримав величезне задоволення від проєкту.

З ким із проєкту ви зараз спілкуєтеся?

З Максимом Висоцьким, улюбленим синочком Сашком Цвігуном, Едиком Канаряном, Юлею, Настею. Просто вони зараз в Києві, а я – в Харкові. Ми б частіше спілкувалися, якби жили в одному місті. Практично з усіма учасниками шоу ми зідзвонюємося, спілкуємося, надсилаємо один одному картинки (сміється. – Прим. Ред.).

Ви зараз живете в Харкові? Не збираєтеся переїжджати до Києва?

Поки не планую. Звичайно, пропозиції про роботу в столиці мені надходили, але я поки не хочу переїжджати.

Ви майже дійшли до суперфіналу! Якщо можна було б повернути час назад, ви б щось змінили?

Якщо чесно, то у мене варіантів з моїми продуктами було небагато. Якби я спочатку я запасся продуктами, то все було б по-іншому. Я просто не зміг впоратися з такою маленькою кількістю продуктів. Навіть незважаючи на те, що свою страву я зробив швидше за всіх учасників, я не зміг приготувати краще…

Ви думали про участь в наступному сезоні проєкту?

Думаю, що не пішов би ще раз, адже це може бути нецікаво. Хоча, людям, може бути, і буде цікаво. Виходячи з того, що я про себе читаю в коментарях. Багатьом подобається, як я коментую страви і веду себе на проєкті. Я поки про це не думав, насправді, нехай йдуть ті люди, яким це потрібно! До того, як я прийшов на «МастерШеф. Професіонали»-2, у мене був досить складний рік, і мені потрібно було щось змінити в своєму житті – я взяв і змінив!

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