Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 1 і 2 серії мелодрами «Вербна неділя». Сюжетна лінія серіалу охоплює 70-ті і 90-ті роки ХХ століття, без прикрас відображаючи механізми взаємодії влади і простих людей. Що ж станеться в перших серіях фільму «Вербна неділя»?

1970-ті роки. Онук члена політбюро Артур Нікітін ― розпещений парубок, який ні в чому не знає відмови, ― шалено закохується в юну талановиту балерину Оксану Лєпіну. Він завалює дівчину оберемками троянд, дорогими подарунками. Використовуючи свій вплив, Артур домагається для Лєпіної головних партій і гастролей в Парижі. Та вона залишається байдужою до його залицянь. Тоді, змовившись із подругою Оксани Маргаритою та її партнером Льошою Громовим, Артур запрошує їх і Оксану до себе на урядову дачу відсвяткувати її дебют у «Жизелі»…

Оксана розуміє, що Марго і Олексій її зрадили. Діставшись до міста, дівчина пише на Нікітіна заяву в прокуратуру. Слідчий КДБ намагається на неї тиснути і радить забрати заяву, проте Лєпіна непохитна. Дід Артура використовує всі свої зв’язки, щоб знищити дівчину. На біду для Оксани, інцидент на урядовій дачі стає надбанням західних радіостанцій. Розгорається скандал. І тепер уже самій Оксані загрожує тюремний термін…

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ