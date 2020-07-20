Тетяна Висоцька розповіла про старт зйомок нового сезону «Таємниці ДНК»

Програма, аналогів якої немає на українському телепросторі, відновлює зйомки. «Таємниці ДНК» на чолі з ведучою Тетяною Висоцькою вже цієї осені розповість і покаже нові історії, які знайдуть свої відповіді. Тим часом команда проєкту розбила тарілку і почала знімальний процес. Детальніше — в матеріалі.

У себе на сторінці в Instagram Тетяна Висоцька опублікувала серію світлин з фотосесії, приуроченої другому сезону програми «Таємниці ДНК». Вже восени на телеканалі СТБ вийдуть нові випуски, за підсумком яких ведуча відкриє конверти з генетичними тестами героїв.

«Після довгого жорсткого карантину нарешті входимо в знімальний період #ТаємниціДНК. З осені — нові історії, нові долі, найважливіша мить істини, яка часто ділить життя на до і після. Ну, а щоб нагадувати і інтригувати вас, нафотографували строгу женщіну, яка заглядатиме прямо в серце і душу, на менше не згодна. Тож скоро на екранах, працюємо в поті чола, не перебільшую!», — написала Тетяна Висоцька.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Номери журналістів проєкту «Таємниці ДНК», які шукають історії:

+380 (67) – 690 – 30 – 59 — Влада

+380 (67) – 690 – 56 – 69 — Ігор

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Не пропустіть найчесніший проєкт, у якому неможливо нічого приховати, — «Таємниці ДНК».

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