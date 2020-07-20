Тетяна Висоцька розповіла про старт зйомок нового сезону «Таємниці ДНК»
20.07.2020
Програма, аналогів якої немає на українському телепросторі, відновлює зйомки. «Таємниці ДНК» на чолі з ведучою Тетяною Висоцькою вже цієї осені розповість і покаже нові історії, які знайдуть свої відповіді. Тим часом команда проєкту розбила тарілку і почала знімальний процес. Детальніше — в матеріалі.
У себе на сторінці в Instagram Тетяна Висоцька опублікувала серію світлин з фотосесії, приуроченої другому сезону програми «Таємниці ДНК». Вже восени на телеканалі СТБ вийдуть нові випуски, за підсумком яких ведуча відкриє конверти з генетичними тестами героїв.
«Після довгого жорсткого карантину нарешті входимо в знімальний період #ТаємниціДНК. З осені — нові історії, нові долі, найважливіша мить істини, яка часто ділить життя на до і після. Ну, а щоб нагадувати і інтригувати вас, нафотографували строгу женщіну, яка заглядатиме прямо в серце і душу, на менше не згодна. Тож скоро на екранах, працюємо в поті чола, не перебільшую!», — написала Тетяна Висоцька.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Номери журналістів проєкту «Таємниці ДНК», які шукають історії: