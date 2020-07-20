Актриса театру і кіно, головна героїня і антагоністка легендарного серіалу «Кріпосна» — Ксенія Мішина — знову перевтілилася в образ Лідії Шефер. Роль нещадної поміщиці запам’яталася і полюбилася глядачеві з перших серій. А сама Ксенія раніше зізнавалася, що зіграти божевілля своєї героїні було складно психологічно. Дивіться нові фото в матеріалі.
Диявол у спідниці чи жінка, яка не може пережити нерозділене кохання? Два сезони глядачі активно обговорювали тему, чому ж Лідія така жорстока до своїх кріпаків і така безсила в почуттях до Олексія Косача?
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Неймовірна сюжетна лінія, шикарні костюми, найрозкішніші історичні локації підкорили глядачів не тільки України, а й багатьох інших країн світу. А Ксенія Мішина заінтригувала шанувальників світлинами в образі ХІХ століття і поміркувала на тему, чому ж Лідія Шефер така хороша.
Нагадаємо, що телеканал СТБ анонсував прем’єру нового романтичного реаліті «Холостячка», в якому свою другу половину вибиратиме жінка. Головною героїнею стала талановита актриса і любляча мама — Ксенія Мішина. Не пропустіть уже восени!
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