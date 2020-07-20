Як знайти підхід до агресивної дитині? Як впливати на неслухняного малюка? Ці питання задавала собі кожна мама, яка в той чи інший момент втратила контроль над своїм чадом. Але, часто, батьки не помічають, що причиною такої поведінки дитини є вони самі. Саме так і сталося з однією із героїнь психологічного реаліті «Супермама» Оленою, у ситна якої практично немає заборон. Малюк поводиться агресивно і часто влаштовує істерики. Як впоратися з дитячою агресією? Про це розповів експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

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Дмитро Карпачов був трохи здивований тим, що Альона практично не реагує на агресивну поведінку свого 2-річного сина.

«Діти до трьох років часто б’ють своїх батьків, бо в них ще не розвинена емпатія і вони не розуміють, що роблять комусь боляче. Але будь-який прояв дитячої агресії не можна залишати без уваги. Якщо дитина вас вдарила, ви повинні суворо сказати, що битися не можна!».

Також Дмитро Карпачов не розуміє, чому Альона не зробила зауваження своєму синові, коли той почав кидати пісок в обличчя іншим дітям. На думку експерта з питань дитячої вікової психології, така поведінка неприпустима.

«Мене дивує, що Альона в ситуації, коли її син почав кидати пісок, просто стоїть осторонь і сміється. Своєю реакцією вона демонструє схвалення такої поведінки. Замість того, щоб пояснити, що кидати пісок в обличчя і бити по голові ‒ погано».

Ведучий проєкту вважає, що така поведінка в майбутньому може призвести до жахливої ситуації. І якщо зараз над такими витівками можна посміятися, то щойно в руках у дитини побільшає сили, такі ігри стануть небезпечними.

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Також Дмитро Карпачов наголосив, що режим для маленьких дітей ‒ дуже важливий. Якщо у дворічної дитини немає чіткого розпорядку дня і правил, нервова система не встигає відпочивати і вся енергія йде на те, щоб вгадати, чого ж чекати в наступний момент. Це виснажує дитину і провокує істерики.

Дмитро Карпачов звернув увагу на те, коли дитячі істерики можуть бути небезпечні.

«Так, у всіх дітей можуть траплятися істерики. Але якщо вони систематично повторюються по кілька разів на день і тривають більше 15 хвилин, це ненормально».

Після зауважень від учасниць Альона зізналася, що не вбачає проблеми в істериках свого сина і ніколи йому не скаже «Не можна». Однак експерт із питань дитячої вікової психології з такою думкою категорично не згоден:

«Виховання не може бути повноцінним без обмежень і заборон. Інакше діти не зрозуміють, що можна робити, а що ‒ ні».

Під час особистої розмови Дмитро Карпачов порадив Альоні намагатися зупинити істерики до їх початку і встановити деякі межі. Він також попередив, що спершу їй буде дуже складно. Але, якщо вона впорається, в майбутньому її син зможе не тільки за себе постояти, а й навчитися самоконтролю.

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Більше порад щодо виховання дітей дивіться з понеділка по четвер о 18:00 у новому проєкті «Супермама».

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