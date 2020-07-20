Природа і безліч її явищ завжди впливали на людей. Графік магнітних бур на серпень 2020 року від екстрасенсів СТБ підкаже, в який період очікувати погіршення самопочуття і коли варто обмежити фізичну роботу. Читайте в матеріалі, коли магнітні бурі в серпні 2020 року особливо впливатимуть на нас і як із цим боротися.

Гіпертонікам варто проявити особливу пильність 2―3 серпня. Незначна магнітна буря може спровокувати погане самопочуття. Цього дня не варто затівати грандіозних справ. Просто відпочиньте. Дозвольте організму не перевантажуватися, тоді він швидко відновиться.

10 серпня відбудеться магнітна буря середньої потужності. У людей, які страждають від вегетосудинної дистонії можливі невеликі проблеми зі здоров’ям. Щоб їх уникнути, варто менше часу проводити на вулиці в спеку. Намагайтеся обмежити перебування на сонці і регулярно провітрюйте приміщення.

13―14 серпня — слабка магнітна буря не справить істотного впливу на здоров’я і загальний стан людей. Від мігрені і запаморочення постраждають лише особливо сприйнятливі до змін геомагнітного поля особи.

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21―22 серпня нас чекає різка зміна погоди: аномальна спека погіршить самопочуття після магнітної бурі, яка очікується в цей період. Тахікардія, мігрені, сонливість або безсоння — усі ці симптоми торкнуться не тільки метеозалежних людей, а й навіть тих, хто ніколи не відчував наслідки магнітних бур. Щоб уникнути можливих проблем, варто заздалегідь подбати про ліки, воду і головні убори.

29 серпня відбудеться остання магнітна буря літа 2020 року. Щоб якомога легше пережити наслідки і не витрачатися на ліки, варто поберегти себе і не займатися фізичною працею. Проведіть день вдома, відпочиньте, покупайтеся в річці. Літо добігає кінця, і вам треба встигнути запастися здоров’ям на цілий рік.

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