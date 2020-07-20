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Гороскоп на 21 липня 2020 року

20.07.2020

Гороскоп на 21 липня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно бути уважнішим до почуттів інших людей, а хто може влаштувати собі відпустку? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

гороскоап

Овен

Намагайтеся краще контролювати свої емоції. Ваша нестриманість може спровокувати серйозний конфлікт із близькими людьми.

Телець

Вам варто зосередити свою увагу на найважливіших справах. Відкладіть усі дрібні роботи і займіться реалізацією головного проєкту.

Близнюки

Вам потрібна відпустка. Та так, щоб на море. І байдуже, що є робота. Хороше самопочуття і здоров’я важливіші.

Рак

У своїх бажаннях ви часто приймаєте бажане за дійсне. Однак вам варто прислухатися і зважати на думку людей, які вас оточують. Вона теж дуже важлива.

Лев

Ніщо не зможе збити вас із правильного шляху. І не страшно, що близькі можуть у вас сумніватися. Головне, що ви хочете досягти своєї мети.

Діва

У першій половині дня у вас можуть з’явитися апатія і небажання працювати. Що ж, це не дивно. На вулиці літо, а значить, час у відпустку.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2020 рік від Хаяла Алекперова

Терези

Чудовий час, щоб підвищити свою кваліфікацію. Вам варто записатися на курси і дізнатися щось нове.

Скорпіон

На любовному фронті очікуються приємні зміни. Не відмовляйтеся від прогулянок або посиденьок у кафе на літній терасі. Раптом поруч буде ваша доля?

Стрілець

Складний день. Оточення може вас дратувати. Щоб уникнути конфліктів, намагайтеся обмежити будь-яке спілкування. Краще проведіть час на самоті.

Козеріг

Час планувати відпустку. І нехай вона цього літа буде не такою, про яку ви мріяли, але це зовсім не означає, що вона буде поганою.

Водолій

У своєму бажанні бути найкращим головне ― не ображати другу половинку і близьких друзів. Думайте, перш ніж щось сказати або зробити.

Риби

У таку спеку навіть працювати не хочеться. Хоча й треба. Спробуйте альтернативу — робота з ноутбуком у парку або на природі теж може бути ефективною.

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