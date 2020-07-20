Талановитий шеф-кухар родом з Вірменії Давид Данієлян підкорив глядачів проєкту «МастерШеф. Професіонали»-2 своїм прагненням до знань і божевільним професійним стрибком. І незважаючи на те, що Давид покинув проєкт за крок від суперфіналу, здаватися він точно не збирається! Спеціально для читачів сайту телеканалу СТБ Давид Данієлян розповів, як змінилося його життя після проєкту, і чи побачимо ми прогресивного шеф-кухаря в 3 сезоні «МастерШеф. Професіонали».

Що змінилося у вашому житті після участі в проєкті «МастерШеф. Професіонали»?

Основне, що змінилося – це ставлення до самого себе! Також змінилося ставлення до своєї професії, адже мені стало зрозуміло, в якому напрямку рухатися далі. Змінилося коло спілкування, тому що з’явилося досить не маленька кількість підписників, нових знайомих. Також мені подобається те, що люди побачили, який я насправді. Після шоу я почав жити абсолютно по-іншому. Я просто поміняв образ свого кулінарного мислення, у мене в голові постійно народжуються нові поєднання і страви. І це – теж дуже круто!

Чи впізнають вас зараз на вулицях? Що говорять?

Так, дізнаються, але саме зараз я живу в Єревані, і уваги до мене не так багато. Тут мало хто дивиться «МастерШеф. Професіонали». Мене впізнавали люди, які приїхали з Росії, і які стежать за українським «МастерШеф».

Після участі в «МастерШеф. Професіонали» вам пропонували роботу в Україні?

Якщо чесно, було кілька пропозицій з України. Мене запрошували на роботу шеф-кухаря в одному одеському ресторані. Це сталося відразу після того, як на екрани вийшов перший епізод проєкту. Людина, яка мені пропонувала роботу, навіть не знала, до якого етапу я дійшов. Тобто він побачив, що я пройшов в 30-ку, ми з ним зідзвонювалися, і коли я запитав у нього: «Чому ви пропонуєте роботу саме мені?», Він відповів: «Я просто побачив ваші чесні очі і зрозумів, що вам можна довіряти». Ця фраза мене дуже надихнула! Також було кілька пропозицій по стартапах, по відкриттю доставок і закладів!

Це дуже круто!

Так, безперечно! І якби не карантин, то, швидше за все, я б уже давно жив в Україні!

А з ким із учасників проєкту ви до сих пір спілкуєтеся?

Спілкуюся я практично з усіма. Але це не можна назвати дружбою, швидше всього, це дружні бесіди. Зараз я спілкуюся з Юлею, Міцкевичем, Єрмаковим, з Женею іноді говорю. Я вважаю, що Женя – дуже крутий шеф! І він заслужено переміг в суперфіналі проєкту! Дуже рідко списують з Едиком, іноді веду діалоги з Єфимом, адже він – потужний кондитер, і мені дуже цікава його думка по різних кондитерським моментам.

А ви думали про участь в наступному сезоні шоу?

Якщо чесно, то думав. Я навіть не думав, а на свій страх і ризик заповнив анкету на 3 сезон. Але не знаю, скільки у мене є шансів пройти в наступний сезон. Чи дадуть мені, фіналісту проєкту, шанс ще раз показати свої сили? Не знаю… Але дуже б цього хотілося!

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