Гороскоп з 20 по 26 липня 2020 року допоможе вам з легкістю почати і завершити тиждень. Когось навідуватимуть цікаві ідеї, які надихнуть на дії. А в когось в особистому житті все буде спокійно і гладко. Докладний астропрогноз на тиждень з 20 по 26 липня 2020 року від екстрасенсів СТБ — читайте в матеріалі.

Овен

Якщо у вас щось не виходить, то потрібно переключитися на щось інше. Спробуйте не зациклюватися на невдачах, навчитися швидко відновлювати сили. На цьому тижні вас почнуть радувати дрібниці, черпайте звідти енергію. Також не бійтеся просити допомоги.

Телець

На цьому тижні Тельцям необхідно навчитися жити в режимі багатозадачності. Не бійтеся плисти проти течії. Задумайтесь про проходження психологічних тренінгів, курсів для розвитку особистості. Також хорошим варіантом буде йога. Це допоможе вам побачити світ іншими очима. Зірки свідчать, що ваш організм здатний на більше.

Близнюки

На вас чекає тиждень справжнього натхнення. Щодня вас навідуватимуть цікаві думки і свіжі ідеї. Записуйте їх у блокнот, щоб не забути нічого важливого. Тому що цього тижня може просто не вистачити на реалізацію всього. Успіх гарантований, якщо будете діяти послідовно і раціонально.

Рак

Сімейним Ракам зірки радять присвятити цей тиждень собі. Ви так багато піклуєтеся про інших, що зовсім забули про власні інтереси. Розплануйте цей тиждень по-новому, і життя знову заграє барвами!

Лев

Левам на цьому тижні потрібно зосередитися на сім’ї. Приділяйте вільний час близьким і рідним. Рутинні турботи, проблеми на роботі і поганий настрій часто відволікають від найважливішого. І щоб не віддалятися, не забувати про важливе, не втрачати зв’язок — організовуйте вечері, дзвінки, візити в колі батьків, братів, сестер.

Діва

На Дів чекає дуже цікаве знайомство. Для тих, у кого є друга половинка, це шанс завести надійного друга або зустріти впливову людину, яка допоможе в розвитку кар’єри. А ось самотні представники знаку зможуть почати нові перспективні стосунки. Задумайтесь, адже цей тиждень обов’язково приведе у ваше життя нову людину!

Терези

Терезам необхідно прислухатися до свого здоров’я. Не нехтуйте заняттями спортом, більше гуляйте на свіжому повітрі. Найголовніше — не забувайте про дистанцію, маски і засоби дезінфекції. Здається, ви розслабилися. Цього тижня зірки рекомендують бути уважним і обережним.

Скорпіон

Емоцій через край. Однак це далеко не плюс у вашому випадку. Ваші дратівливість і різкість завадять на цьому тижні в багатьох аспектах життя. Спробуйте по-іншому побудувати комунікацію з людьми. Це значно спростить вам життя. Часом краще промовчати, ніж наговорити зайвого.

Стрілець

Спробуйте подивитися на звичні речі з іншого боку. Обміркуйте інший варіант розвитку подій. Чому ви зациклені винятково на тому, що вам порадив хтось? Приділіть час роздумам і своєму плануванню. До кінця тижня з’явиться ясна відповідь на те, що давно гризе.

Козеріг

Козерогам не варто чекати прибутку на цьому тижні. Все, на що ви розраховуєте, може в будь-який момент зірватися. Тому станьте трохи економніше. Заощаджуйте гроші і навчіться трохи відкладати. У майбутньому це стане хорошою подушкою безпеки.

Водолій

У Водоліїв будуть приємні зміни. Нарешті ви вирішите давні проблеми, які все ніяк не йшли з вашого життя. Також покращиться самопочуття і налагодиться спілкування з тим, із ким давно намагаєтеся помиритися. Головне — це впевненість у своїх силах і бажання досягти успіху. Тому важливі міцний сон, смачні обіди і улюблена музика. Не дозволяйте дрібницям зіпсувати ваш настрій і розтратити енергію.

Риби

Пам’ятайте: що більше обов’язків ви берете на себе, то сильніше згораєте на роботі. Це стосується і домашнього побуту. Чому ви соромитеся попросити свого партнера вам допомогти? Зірки обіцяють, що ваша близька людина вас зрозуміє і допоможе. Вона просто навіть не здогадується, як вам важко. А Рибам час подбати про власне здоров’я і гарне самопочуття. Обов’язково додайте в цей тиждень масаж.

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