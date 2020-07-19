Гороскоп допоможе всім знакам зодіаку детальніше розібратися, як правильно провести 20 липня. На що звернути увагу? Кому краще залишитися вдома? І де знайти натхнення? Більше в гороскопі на 20 липня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Станьте справжнім другом і опорою для своєї другої половини. Відпочиньте від проблем і присвятіть сьогоднішній день коханій людині. Їй украй необхідна ваша допомога.

Телець

Понеділок нагадає вам, кому довіряти можна, а кому — ні. Постарайтеся не показувати, що у вашому житті і свідомості щось змінилося. Тоді ви залишитеся у виграші і плюсі.

Близнюки

Здається, що все йде не за планом. Ви собі нафантазували абсолютно інший результат подій. Але поки рано робити висновки. Постарайтеся зупинитися і дати можливість собі все обдумати і зрозуміти, де ви оступилися.

Рак

Сьогодні Ракам потрібно бути уважними. Постарайтеся не проґавити нічого, адже в подальшому вам це стане в пригоді. Мотайте на вус кожне сказане вашим партнером або опонентом слово.

Лев

Левам потрібна турбота і любов. Досить вдавати із себе сухаря, який може обійтися без доброго слова. Зізнайтеся вашій близькій людині, що потребуєте підтримки.

Діва

Дівам здається, що вони всемогутні. Багато берете на себе і часто не встигаєте доводити почате до кінця. Це легко вирішується, якщо скласти план справ на день і прийдешній тиждень.

Терези

Будьте самокритичними, вимагайте від себе ще більшої самовіддачі. Якщо вас не хвалять, це не означає, що робота виконана погано. Пам’ятайте, що завжди можна краще.

Скорпіон

Розраховуйте винятково на себе і свої сили. Вам потрібно сьогодні притримати язик за зубами і не розповідати про успіхи.

Стрілець

У Стрільців ранок почнеться в поспіху. Це неминуче. Та важливо пам’ятати, що сьогодні гальмувати не можна. Ви можете не встигнути в потрібне і важливе місце, що перекреслить усі плани.

Козеріг

Козероги повинні відпочити. Зірки обіцяють перенапруження і навіть емоційний зрив. Уникнути цього можна. Ранок починайте не поспішаючи, а вечір присвятіть винятково собі!

Водолій

Влаштуйте зустріч із батьками. Самі ви не справляєтеся. Та це не означає, що ви маленька дитина. Це означає, що вам потрібна допомога близьких людей. Плюс, вони дуже за вами скучили.

Риби

Такими радісними і окриленими ви не були давно. Дім наповнений сімейним затишком. Що змінилося? Ваше сприйняття. Зізнайтеся близькій людині, що вам із нею добре і затишно. Тоді отримаєте в сто разів більше турботи.

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