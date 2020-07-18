Сьогодні в ефірі телеканалу СТБ ми побачили фінальний 21 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2. Минулого тижня учасники почали готувати страви з відходів. Та чим іще дивував 21 випуск? Дізнайтеся вже зараз у нашому матеріалі.

Фінальний випуск почався з цікавого конкурсу. На кухню повернулися ті, з ким фіналісти працювали весь час на проєкті, ― вибулі учасники шоу! Всі вони піднялися на балкон, а фіналісти вже побачили продукти для передостаннього конкурсу. Це були ті самі інгредієнти, які хлопці використали для своїх коронних страв на кастингу шоу.

Однак їм потрібно було приготувати з цих продуктів зовсім інші страви. Також судді дали учасникам 5 хвилин на те, щоб вибрати додатковий інгредієнт у коморі. Давид узяв кінзу, Влад ― ксантан, Женя вибрав желатин, а Саша ― креветки. На завдання журі виділили учасникам тільки одну годину.

Женя приготував запечений гарбуз з апельсиновою цедрою, желе з бланшованого шпинату і язика. Страва сподобалась Ользі Мартиновській, але претензії до приготування язика все ж були. Влад приготував качину грудку з банановою еспумою з корицею. Його фінальна страва не здивувала журі, адже подача була майже такою самою, як і на кастингу. А сама грудка, на думку Ектора, вийшла сухою і зовсім не соковитою.

А ось Едуард цього разу приготував ріпу з баклажанами, бобами і грибами. Ектор назвав цю страву справжнім витвором мистецтва! Суворий суддя не знайшов у ній жодної помилки! Давид презентував каре баранини з овочами. Та м’ясо виявилося сухим, а цибуля у страві ― сирою. Саша сьогодні готував цвітну капусту з куркою і креветками. Цю страву відзначили всі члени журі.

У підсумку за крок від суперфіналу кухню залишили Владислав і Давид. Після цього суперфіналісти ― Едуард, Євген та Олександр ― почали готувати свої останні страви на проєкті «МастерШеф. Професіонали»-2. Для цього учасники заздалегідь склали власні меню, у які входило по три різні страви. На це завдання судді виділили 2,5 години.

Коли час збіг, члени журі почали оцінювати холодні закуски учасників. Першим на вердикт до суддів вийшов Саша. Він приготував устрицю, а також заінтригував усіх незвичайною подачею страви. Оскільки 2,5 місяця на шоу учасник працював за правилами проєкту, сьогодні Саша вирішив змінити систему і запропонував суддям грати за його правилами. Члени журі виконували вказівки Саші. Вони заплющили очі, повністю розслабилися і довірилися учаснику.

Саша годував суддів із власних рук! Він зробив устрицю з грибів, тим самим хотів обдурити смакові рецептори експертів. Однак хитрість не спрацювала ― Ектору не сподобалася витівка Саші, адже гриби не передавали справжнього смаку і кислинки устриць.

Наступним вердикту чекав Женя. Він приготував фуа-гру в курячих яйцях. Для подачі використовував сухий лід. Страва сподобалася членам журі, але Ользі Мартиновській не вистачало спецій.

А ось страву Едика цього разу куштував Володимир Ярославський. Як закуску учасник приготував фарширований баклажан. Проте члену журі страва не сподобалася через брак солі.

Після цього журі почало оцінювати основні страви учасників. Першим був Женя. Він приготував тріску в місо-маринаді з двома соусами. З самого початку суперфіналіст здивував журі незвичайною подачею страви. Тріску він приготував на спеціальному грилі у вигляді конструкції з цвяхів. Презентація вийшла ефектною і не затягнутою. Смак теж здивував суддів. А Ектор навіть зажадав рецепт цієї непростої страви!

Едик приготував білоголову капусту та імітовані ребра з капусти. Ця ідея дуже надихнула членів журі, також Ольга Мартиновська відзначила незвичайний смак. Однак Ектору не сподобався різкий смак хрону в страві.

Саша приготував сома з копченими гливами і устричним соусом. Але учасник подав рибу цілою і не розібрав її перед гостями. Ця презентація збентежила членів журі. Гливи припали до смаку Володимиру Ярославському, але рибу, на його думку, їсти було неможливо!

Від наступного конкурсу залежало остаточне рішення журі. Учасники почали презентувати свої останні страви ― десерти. Женя приготував класичний десерт баварезе і сферу з крем-сиру з додаванням пюре манго і молока. Володимир Ярославський оцінив вражаючу презентацію і неймовірний смак.

Едик приготував десерт із топінамбура, пастернаку, ванілі та обліпихи. Ектору сподобався смак десерту, адже протягом усього шоу саме ця страва була ахіллесовою п’ятою учасника. А Саша презентував власні цукерки з устриці і карамелі. Проте члени журі не були готові до такого незвичайного смаку десерту.

Хто ж здивував суддів своїми стравами найбільше? Хто став переможцем другого сезону «МастерШеф. Професіонали»?

Переможцем другого сезону став Євген Грибеник! Саме він отримав сертифікат на навчання у всесвітньо відомій кулінарній школі Le Cordon Bleu і мільйон гривень!

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