Сьогодні глядачі телеканалу СТБ побачили грандіозний фінал проєкту «МастерШеф. Професіонали»-2. Найкращим шеф-кухарем країни став Євген Грибеник. Саме його меню вразило членів журі своєю оригінальністю та смаковими якостями. На що витратить свій мільйон новоспечений переможець? Та як змінилося його життя після перемоги? Читайте просто зараз!

Як змінилося ваше життя після перемоги на «МастерШеф. Професіонали»-2 ?

Я як працював, так і працюю. Єдине, що змінилося, – люди на вулиці впізнають, і доводиться маску надягати (сміється. — Прим. ред.).

Що ви відчули, коли здобули перемогу?

Були дуже змішані відчуття. З одного боку — я молодець, а з іншого боку — я свідомо брав участь у проєкті, читав, учив ночами рецепти для того, щоб виграти. Тому, можливо, це звучить самовпевнено, але ця перемога – підтвердження всіх моїх докладених зусиль.

На що ви витратите виграний мільйон?

Половину грошей я вже витратив, а іншу половину витрачу на навчання. У мене вже є чіткі плани, де саме я хочу навчатися, і ресторани для стажування я собі вибрав. Від деяких ресторанів уже є позитивні відповіді про стажування, але подивимось, як пандемія коронавірусу вплине на переміщення людей між країнами.

З ким ви зараз спілкуєтеся з учасників проєкту?

Тільки з Нікітою.

Які у вас зараз емоції після виграшу? Вірите в те, що стали переможцем «МастерШеф. Професіонали»-2?

Чесно кажучи, я не емоційна людина. Мені здається, що моя дитина, яка була присутня на фіналі, раділа більше, ніж я. Тоді був настільки емоційний день! Ми виклалися і фізично, і морально. Спочатку було спустошення, бо я реально зрозумів, що виграв, тільки наступного ранку, коли мене дружина розбудила і почала вітати. Я спокійно прийняв душ, одягнувся і поїхав на роботу. Мені вже телефонували люди, вітали, гуляли, приїхав у ресторан, а там шампанське при всіх відкривають… Кажу, почекайте! Виграв, та й виграв! Мене вітали і керівництво ресторану, і власники, вони, по-моєму, були щасливіші на той момент, ніж я. Я якось спокійно цю новину сприйняв, бо за три місяці ми дуже сильно втомилися. У нас був такий інтенсив, що емоцій сильних не було.

Інші би святкували цю подію як мінімум кілька місяців!

Так, але в мене не було часу для святкувань… На носі було багато роботи в ресторані. Ці дні були якраз дуже прибутковими для закладу, і потрібно було підготуватися для того, щоб не тільки показати себе, а й не занапастити честь ресторану, своє ім’я.

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