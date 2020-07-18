Стало відомо, хто здобув перемогу в шоу «МастерШеф. Професіонали»-2. Відбулося останнє випробування, після якого ми дізналися ім’я переможця. Хто забрав додому мільйон гривень і звання найкращого кулінара-професіонала країни ― читайте в матеріалі.

Переможцем «МастерШеф. Професіонали»-2 став Євген Грибеник. Йому 35 років і він працює шефом у ресторані «Фабіус». На кухні Євген з 15 років. Він починав ще з радянських котлет, кулінарного училища і роботи в Кіото. Після школи Ferrandi і Баскського кулінарного центру прийшов до нових технік і роботи з сезонними продуктами.

Тривалий час Євген працював бренд-шефом у мережі ресторанів «Козирна Карта» і шефом-дієтологом у клініці «Ісіда». Викладає в Кулінарній академії Асоціації шеф-кухарів України. Ба більше, саме Євген годував гостей на весіллі Насті Каменських і Потапа. Також він готував для президентів України!

У суперфіналі Євген боровся за перемогу з Едиком і Сашком. На балконі були родичі суперфіналістів і решта учасників «МастерШеф. Професіонали»-2. Після оголошення результатів ніхто не стримував своїх емоцій. Особливо раділи учасники проєкту і донька Жені. Євген володіє багатьма техніками, невпинно працює над собою, а його кулінарний шлях виходить на новий щабель розвитку.

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