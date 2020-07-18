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Гороскоп на 19 липня 2020 року від екстрасенсів СТБ

18.07.2020

Гороскоп на 19 липня 2020 року знає, які незначні речі здатні кардинально змінити ваш день. Читайте астрологічний прогноз від екстрасенсів СТБ на 19 липня 2020 року в нашому матеріалі.

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Овен

Кинути все — ви завжди встигнете. Запам’ятайте: якщо зараз постараєтеся, далі будете насолоджуватися прекрасним результатом. Поки необхідні ваші зусилля.

Телець

Чудовий день, який надихне вас поділитися з усіма своїм щастям. Це додасть багато сил та енергії для майбутньої роботи. Ви на правильному шляху. І пам’ятайте: хто віддає, той і отримує.

Близнюки

Сьогодні ви приміряєте роль лідера. У вас чудово виходить, хоча раніше ви навіть не помічали за собою таких якостей. Продовжуйте в тому ж дусі.

Рак

Спробуйте собі дозволити трохи слабкості. Навіщо щоразу думати, що ви сильна людина і з усім упораєтеся? Організму необхідний відпочинок. Не доводьте до ускладнень.

Лев

Ви вже давно хочете розібратися в собі, своєму домі і думках. Недільний день — чудова нагода. Не відкладайте на будні!

Діва

Сьогодні хтось піднесе вам дуже цікавий подарунок. Це можуть бути як матеріальні блага, так і просто комплімент від дуже важливої людини. Головне, будьте відкриті іншим людям.

Терези

Проведіть день у сімейному колі. Поділіться з рідними своїми переживаннями, хвилюваннями, планами. Здається, ви стали забувати, хто для вас найближча людина.

Скорпіон

Вже давно час вийти із зони комфорту. Ви можете багато чого, якщо нарешті повірите в свої сили. Здійсніть той самий крок, про який замислювалися протягом останніх тижнів. Успіх вам гарантований.

Стрілець

Починайте день не поспішаючи. Вихідний — він на те і вихідний. Повільний сніданок, потім читання тижневих новин і дзвінок другу. Виберіть фільм, про який багато чули, і сідайте відпочивати.

Козеріг

Козерогам варто бути уважнішими до своїх бажань. Ви забагато витрачаєте намарно. І незабаром ви це зрозумієте. Тому більш раціонально підходьте до покупок.

Водолій

Звертайте увагу на дрібниці. З них складається ваш сьогоднішній день. Варто трохи втратити пильність, як ви відразу ж ризикуєте стати жертвою обману.

Риби

Зірки обіцяють вам переживання і навіть смуток. Цей день треба просто пережити, постаратися не вмикати сумних пісень і тим більше не дозволяти поганому настрою полонити вас.

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