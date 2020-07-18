Творчий експериментатор Едуард Канарян закохав у свої незвичні страви безліч глядачів проєкту «МастерШеф. Професіонали»-2. У суперфіналі учасник припустився кількох помилок, які коштували йому перемоги на шоу. Та чи змінив би він зараз концепцію свого фінального меню? І як змінилося життя Едуарда Канаряна після проєкту? Читайте просто зараз!

Як змінилося ваше життя після проєкту?

Після шоу я працюю шефом і розвиваю власний YouTube-канал. У мене з’явився товариш, з яким ми втілюємо різні кулінарні ідеї для каналу.

З ким із учасників «МастерШеф. Професіонали»-2 ви спілкуєтеся?

Якщо чесно, то ні з ким…

Ольга Мартиновська обмовилася в інтерв’ю для читачів сайту телеканалу СТБ, що запросила би вас працювати до себе в ресторан, якби ви погодилися. Що ви думаєте про це?

Якщо чесно, то не знаю. Все залежить від випадку. Може, і так, а може, й ні. Якби у мене був час, то, можливо, я б і поїхав… Я би теж запросив її працювати до себе на кухню! (Сміється. — Прим. ред.).

Ви пішли б на 3 сезон «МастерШеф. Професіонали»?

Я не піду точно, бо мені здається, що це мені зараз не потрібно…

Чи дуже виснажливо було на шоу?

Ні, насправді, я навіть не втомився. Я не зміг би зніматися знову в проєкті, бо зараз мені це просто не цікаво.

Як відреагували ваші батьки, коли дізналися, що ви дійшли до суперфіналу?

Сказали, що це слабенький результат.

Дійти до суперфіналу – це неймовірно круто!

Ні, мені здається, що це дійсно поганий результат.

А ви би змінили зараз концепцію свого фінального меню?

Думаю, що ні. Я придумав це меню, коли на проєкті залишилось 10 учасників. Тому я принципово це не змінював. Я розумів, що в мене є концепт і він доволі крутий.

Вас упізнають на вулицях після участі в шоу?

Ні, не впізнають. Ми сьогодні йшли зранку по вулиці, і там було дуже багато людей. Я думав, що, може, зараз упізнають, але ні. Кажуть: «Маску вдягни, чорт!» (сміється. — Прим. ред.).

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ