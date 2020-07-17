Юлія Гиря: Проєкт «Наречена для тата» повністю змінив моє життя

17 липня на проєкті «Наречена для тата»-3 відбувся черговий фінал. Юлія Гиря вирішила сказати «так» своєму обранцеві — Романові Шульзі. Парі було складно будувати стосунки на камеру, і це було помітно: збентежена Юля і скромний Рома. Про те, чому Юля вирішила взяти участь у проєкті і як вона змінилася після реаліті, читайте в нашому матеріалі.

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Чому ви вирішили взяти участь у проєкті?

У мене були своя мета і свої мрії. І я хотіла, щоб проєкт мені допоміг у цьому.

І допоміг?

Так.

Яке було перше враження, коли ви побачили Романа?

Мені він сподобався відразу ж. Милий чоловік. Симпатичний.

За час проживання разом це враження змінилося?

Ні. Рома мені відразу сподобався, і що більше я його пізнавала, то моя симпатія ставала сильнішою. Мені однозначно пощастило з чоловіком.

Стосунки будувалися на камеру. Це вам заважало?

Так, мені це дуже заважало. Я абсолютно не публічна людина, і камери завдавали мені сильного дискомфорту.

Ви хотіли би щось змінити під час проєкту?

Я зовсім нічого змінювати б не стала. Все сталося так, як сталося. Я ні про що не шкодую.

Проєкт вас змінив?

Так, мене точно змінив проєкт. Але поки складно сказати, що саме змінилося. Думаю, мені потрібен час, щоб усвідомити все, що сталося. Адже брати участь у такому реаліті складно. Тепер потрібно видихнути і все осмислити. Та я дуже рада, що мені пощастило взяти участь у цьому реаліті. Це змінило мене і моє життя.

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