Ольга Мартиновська відома як переможниця 3 сезону «МастерШеф». Після фіналу вона продовжила розвиватися в кулінарному світі вже на міжнародному рівні й досягла неабияких висот. Суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Ольга Мартиновська спеціально для читачів сайту STB.UA розповіла про суперфінал грандіозного кулінарного шоу, своїх улюбленців на проєкті та членів журі.

Які у вас стосунки на проєкті з іншими членами жюрі?

З самого початку ми боялися Ектора. Адже коли стаєш учасником – ти дуже тремтиш, переживаєш, боїшся думки саме цього члена журі. Бо Ектор – крутий іноземний супершеф, і перед ним не хочеться осоромитися. А вже потім, коли я стала переможницею шоу, ми з Ектором почали працювати разом. Після проєкту він покликав мене до себе попрацювати, щоб дати мені можливість ще повчитися, знайти своє місце в Києві, бо на той час я ще жила в Миколаєві. Коли експерт відкривав свою першу академію, то залучив до цієї роботи й мене. На той час я була ніби під батьківським крилом! Для мене це велика честь, бо нікого з учасників він на роботу до себе не брав, а в мене повірив. Нам було суперкомфортно саме в співпраці. Тому повернутися на «МастерШеф» уже як колега, а не учасниця – це просто подарунок долі! Я бачу, що відносини у нас абсолютно відверті й щирі. У нас немає ніякої зверхності, боротьби між собою. І Володимир, і Ектор, і я – кожен на своєму місці!

А як ви ставитесь до Володимира Ярославського?

Коли я була вагітна, мій колишній чоловік працював у ресторані Володимира Ярославського. Він завжди розповідав, який у них шеф емоційно неврівноважений. Що в нього змінюється настрій по 100 разів на день, що якщо ти запізнився – то тебе або звільняють, або карають, або вичитують. Він був хоч невеликого зросту, але ніби якусь чортяку мав усередині!

Коли настав час перших зйомок на проєкті, я задумалась: «Що на мене чекає? Напевно, буду шукати прихисток у Ектора, бо зараз малий як рознесе!» (Сміється. — Прим. ред.). Але потім я дізналася, що насправді він доволі спокійний, іноді дуркуватий, але в той же час мудрий, розсудливий і розумний. Правда, я просто в захопленні від того, що моя думка про нього змінилася в інший бік!

А на що ви звертаєте увагу передовсім при оцінюванні страв учасників?

Перше враження – це завжди візуал! Врешті решт, як і в житті. Як би ти не хотів, але на жінку звертають увагу тоді, коли вона причепурена і в гарній сукні. Зі стравами так само, але в кулінарії складніше, тому що в кожного свій смак. У кожного своє поняття краси, у кожного свій стиль та вподобання. Я люблю простоту, легку брутальність і вишуканість. Але страва має бути обов’язково соковитою і живою. Як людина, в якої блищать очі, розумієте? Тому візуальний аспект – це перше, на що я звертаю увагу.

Як ви думаєте, яка якість допоможе здобути перемогу в цьому сезоні?

Наші фіналісти – суперсильні та різні у своїх поглядах. Є дві речі, які допоможуть сьогодні перемогти: «хард ворк» і удача. Тому що ти можеш бути суперталановитим, сконцентрованим і впевненим у собі, але в суперфіналі щось може піти не так. У цей день може якось не так спрацювати плита чи текстура продукту, температура. Тому удача – це така штука, яку треба мати.

Чи є у вас фаворити на проєкті?

Мені подобається багато учасників по-своєму. Кожен різний, але в цьому сезоні було декілька людей, які мені імпонували по духу. Це Нікіта, Валентин, Максим, Давид, Віктор, Євген, Сашко та Едик. Усі вони – дуже сильні, досвідчені та професійні учасники! Наприклад, Максим Висоцький – дуже цікавий персонаж! Я просто дивувалася його вмінню настільки смачно готувати соуси, м’ясо та рибу! Також я захоплювалася тим, як виріс на проєкті Давид. За цих кілька місяців він пройшов величезний етап: від шашличника вищого рівня до справжнього шеф-кухаря. Вже зараз він може взятися за все: і за десерт, і за випічку, і за приготування м’яса.

Як на мене, помилкове враження про себе справляє Віктор. З самого початку знайомства думаєш, що він наче гопник із Троєщини, а насправді – людина з величезним серцем! Він дуже чоловічний, статний, зі стрижнем! А от Євген – дуже досвідчений учасник. Підставити чи обійти когось – не в його правилах. А Сашко – це взагалі явлення Господнє! (Усміхається. — Прим. ред.). Він ще такий молодий, натхненний та цікавий! Звичайно, ми багато його критикували, але я бачила доволі багато молодих людей у його віці, які взагалі ще нічого не роблять і сидять у батьків на шиї. А це хлопець, який іде напролом! І це – прекрасно! Навіть якщо в нього щось не виходить, Сашу треба хвалити і підтримувати, бо таких, як він, дуже мало!

А як щодо інших учасників?

З самого початку шоу мені ще імпонував Едуард. Ще років 5 тому ми зустрілися на одному з кулінарних конкурсів у Львові. Тоді ми були дуже розчаровані, тому що виграли люди, які приготували прості страви, у той час, коли ми привезли прогресивні, різноманітні рецепти.Тоді він мені дуже запам’ятався. Після цього я його побачила на кастингу і була рада з ним поспілкуватися. Звичайно, він трішки важкий у своєму енергетичному колі, тому що Едик не підпускає до себе близько людей. Також мені дуже імпонує його бачення продуктів, те, з якою повагою він ставиться до їхньої природності. Напрямок, за яким він працює, – дуже європейський, він оцінюється найвищим рівнем, мішленівськими зірками! Тому Едик – це чистий сьогоднішній тренд! На сьогодні це те, що справді потрібно Україні! Вона ще не зовсім готова, і він сам не зможе цього зробити, але таких людей у вітчизняній кулінарії нам потрібно більше! Я не знаю, виграє він чи ні, але я би мала сміливість його запросити до Франції і допомогти йому там. Проїхатися по класних ресторанах, у гості до шефів, яких я знаю особисто. Я постараюся це зробити, але трішки пізніше.

А ви би взяли його до себе на роботу?

Якби Едик згодився працювати у моєму ресторані, то я би його запросила!

Не пропустіть суперфінал «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 18 липня о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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