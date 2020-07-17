«Наречена для тата»-3 випуск 7: Чи залишилися разом Юля і Рома?

Сьогодні, 17 липня, в ефір телеканалу СТБ вийшов сьомий випуск романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. У цьому епізоді глядачі познайомилися з новою парою проєкту. Як складуться їхні стосунки? Також відбувся фінал у Романа Шульги та Юлії Гирі. Чи залишилася пара разом? Чи може, Микита зробив усе можливе, щоб його батько відмовився від Юлі? Детальніше читайте в матеріалі.

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У 7 випуску відбувся фінал однієї з найромантичніших пар проєкту — Романа Шульги та Юлії Гирі. Та перед цим парі ще потрібно було відсвяткувати день народження Микити. Юля і Рома вирішили влаштувати вечірку на пляжі в стилі кіно, адже Микита мріє пов’язати своє життя з телебаченням. Зранку Юля і Рома приготували сюрприз для Микити, однак хлопець його не оцінив.

Проте його настрій покращився на пляжі. Саме там Юля і Рома вирішили влаштувати свято, на якому Микита буде в ролі режисера і сам зможе зняти фільм. Хлопець дуже добре впорався із завданням: він чітко керував знімальним процесом і сварив усіх, хто, на його думку, не справлявся з поставленим завданням. Більше за всіх дісталося Юлі. У якийсь момент вона навіть хотіла піти…

А ось Денис і Тетяна тільки починають пізнавати одне одного. Дівчина вирішила зробити молодому чоловікові сюрприз — приготувала сніданок. Денис був приємно здивований. Під час розмови пара обговорювала близьку кожному модель сім’ї. У Дениса і Тані багато спільного, однак чоловікові здалося, що потенційна наречена не готова повністю присвятити себе родині. Чи зможуть молоді люди знайти спільні інтереси і чи залишаться разом? Адже Денис зізнався, що в нього немає метеликів у животі, а його колишня дружина Настя, з якою молодий батько встиг познайомити Таню, запідозрила її в корисливості.

У сьомому випуску глядачі познайомилися з іще однією парою проєкту — менеджером Максимом Бузаковим і продавчинею-консультанткою Маргаритою Гладкою. Чоловік зустрів можливу майбутню дружину на головній вулиці країни зі своєю дочкою. Після знайомства пара вирішила поговорити, тому вирушила в ресторан. Максиму дуже сподобалася Маргарита. Він навіть припустив, що, можливо, у нього можуть скластися нові серйозні стосунки.

А поки Маским і Маргарита знайомляться, у Романа та Юлі настав час фіналу. Чи зможе жінка змиритися з постійною присутністю колишньої дружини Романа і чи наважиться познайомити Рому зі своїм сином? Усе це, а також відповідь на головне питання ви дізнаєтеся в 7 випуску романтичного проєкту «Наречена для тата»-3.

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