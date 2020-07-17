Сьогодні, 17 липня, в ефір телеканалу СТБ вийде 7 випуск романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. Телеглядачі познайомляться з новою парою проєкту і дізнаються, як же завершиться фінал найромантичнішої і найніжнішої пари — Романа Шульги та Юлії Гирі. Дізнайтеся всі подробиці в матеріалі.

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У сьомому випуску телеглядачі познайомляться з новою парою проєкту — менеджером і нумерологом Максимом Бузаковим і продавчинею-консультанткою Маргаритою Гладкою. Чи сподобаються молоді люди одне одному? Також у цьому епізоді відбудеться фінал найромантичнішої пари сезону — Романа Шульги і Юлії Гирі. Яке рішення ухвалить жінка, і які палиці в колеса вставлятиме Микита — син Романа?

«Це рішення далося мені нелегко, адже в наших з Ромою стосунках дуже багато “але”», — зізналася Юля перед фіналом.

У 7 випуску проєкту ви дізнаєтеся:

Який конфлікт станеться під час святкування дня народження Микити? І чому він поводитиметься, як диктатор?

Як мине знайомство Тані з колишньою дружиною Дениса?

Історію нової пари проєкту — менеджера Максима Бузакова і продавчині-консультантки Маргарити Гладкої.

Чому Микита налаштований категорично проти Юлії?

Чи залишаться разом Юля і Рома — фінал найніжнішої пари проєкту!

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