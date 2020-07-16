Запіканка з кабачків із фаршем — це проста в приготуванні, але надзвичайно апетитна страва. Якщо хочете потішити рідних чимось смачненьким на вечерю, обов’язково скористайтеся рецептом від учасника «МастерШеф. Професіонали» Дмитра Касапа. Читайте, як зробити запіканку з кабачків, вже зараз!

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Інгредієнти:

Кабачок – 2–3 шт.

Фарш (будь-який) – 500–600 г

Цибулина – 1 шт.

Помідор – 1–2 шт. (можна замінити томатною пастою, кетчупом)

Сметана 15% жирності – 3–4 ст. л.

Натуральний йогурт без добавок – 1 ст. л.

Яйця – 2 шт.

Часник – 2–4 зубчики

Тертий твердий сир

Орегано – 0,5 ч. л.

Перець чорний мелений

Сіль

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Приготування:

Поставити на розігрів пательню, нарізати цибулю дрібними кубиками. Злегка обсмажити. У підсмажену цибулю додати фарш. Посолити, поперчити. Смажити, розбиваючи м’ясні грудочки. Нарізати помідори кубиками, додати у фарш. Смажити, поки з них не піде волога (5 хв.). Приготувати заливку для запіканки. Збити разом сметану, йогурт, яйця, сіль, орегано, розчавлений часник. Підготувати кабачки. Очистити від шкірки, якщо в цьому є потреба, нарізати тонкими смужками. Розігрівати духовку до 180 °C. Форму для випікання змастити вершковим маслом. Викласти дно форми кабачками в один шар, полити соусом, викласти тонкий шар фаршу. У такій же послідовності викладати інші шари, поки не закінчаться всі інгредієнти. Верхній шар полити заливкою. Утрамбувати запіканку, щоб вона щільніше лежала у формі. Посипати тертим твердим сиром та відправити в духовку. Випікати 45 хв.

Смачного!

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