Уже зовсім скоро ми дізнаємося, хто став переможцем проєкту «МастерШеф. Професіонали»-2. Редакція сайту STB.UA поговорила з членом журі «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимиром Ярославським про його улюбленого учасника, труднощі оцінювання і яскравий суперфінал. Читайте ексклюзивне інтерв’ю з Володимиром Ярославським просто зараз!

Володимире, чи зміг хтось із учасників другого сезону вас по-справжньому здивувати?

Так! Учасники завжди дивували в різні моменти і на різних випробуваннях. Та вони й самі всі дуже різні. Смак і подача ― виховуються, але в них буде щось своє і унікальне. Я в захваті, що люди в Україні здатні таке робити. Я радію, що на «МастерШеф» ми можемо показати, що досить готувати качину грудку з ягідним соусом тощо, адже все в страві має бути пов’язане. З простих і доступних інгредієнтів можна зробити чудо. Я відчував справжнє захоплення, коли бачив, як деякі учасники часом роблять найталановитіші речі. За короткий період з певних інгредієнтів зробити таку страву ― це дуже круто! Ти дивишся на неї, як на картину Сальвадора Далі, і розумієш, що це нереально класно: починаючи з ідеї і виконання, закінчуючи подачею і смаками. Ти запитуєш себе: «Ну, як людина так мислить?». Я відчуваю, що мені потрібно більше сконцентруватися в своїй роботі на подібному світогляді учасників. Адже у нас все виховується. Смак ― виховується, подача ― виховується. Тому, в ідеалі, такі подачі також можна виховати в собі. Але смак я буду давати свій.

Кого ви б виділили з учасників цього сезону?

Юля ― дуже сильна жінка! Скільки вона боролася, скільки разів потрапляла в чорні фартухи! І вона завжди з позитивом сприймає світ! Я сам завжди хотів би все сприймати з позитивом, і коли я це бачу в людях, мені це дуже імпонує! Сприймати труднощі через радощі і веселі речі ― це крута якість! Імпонує завзяття Влада Міцкевича. Бачив, як він гребе, старається, але йому ще дуже бракує базових знань і досвіду. По Давиду теж видно, як він читає, зростає, змінюється. І якщо Міцкевичу не вистачає знань, то Давиду не вистачає вміння працювати.

Дуже шкода, що Микита вилетів через помилку. У нього завжди є своя, власна думка. Женя Грибеник ― молодець. Він монстр старої школи. Він працює, гребе, теж зростає. Едик уміє іноді з овочів зробити такі класні штуки, що просто жесть! Дуже порадував Валентин. Мені було шкода, коли він вилетів на перших випробуваннях проєкту. У ньому ми бачимо великий потенціал, але йому теж не вистачає життєвого досвіду. Саша Цвігун теж особливий! Він по-доброму смішний такий (усміхається. ― Прим. ред.). Він завжди зі своєю думкою, старається завжди. Дуже важливо нас слухати, а учасники іноді не слухають і припускаються помилок.

Чи важко було оцінювати професійних учасників?

Я колись сказав, що чогось корисного можна навчитися у простої господині, яка готує тільки вдома. У кожного є якісь свої кулінарні секрети, фішки і класні поєднання. Відповідно і в кожного профі є все те саме, але ціла валіза, це дуже цікаво ― дізнаватися і знайомитися з системою оцінювання інших людей. Кожен з нас суб’єктивний. Чому оцінюємо саме ми? Тому що в нас є якісь успішні проєкти, і ми довели, що наш смак, погляд і бачення кулінарії справді популярні і правильні. Саме тому кожен суддя цікавий.

Якщо трохи пофантазувати, то хто з суддів ― яка спеція і чому?

Напевно, Ектор Хіменес-Браво ― духмяний перець. Я дуже люблю цю спецію, адже вона дає тобі нотку гвоздики, мускатного горіха, перцю, лаврового листка. Духмяний перець дуже багатогранний, великий і без нього нікуди. Не знаю чому, але Оля Мартиновська ― це гвоздика. Вона така яскрава, насичена, тепла і просто подобається. Швидше за все я ― зелений маринований перець. Він різкуватий, гоструватий, кислуватий, доволі особливий і на любителя.

Що для вас означає «МастерШеф»?

Взагалі, «МастерШеф» ― це те місце, де ти можеш показати на всю країну свої знання, вміння, хто ти такий і досягти ще більших висот. Здобувши перемогу, людина, по суті, отримує гроші, які вона може витратити на свій маленький заклад або ж поїхати вчитися кудись на цілий рік. На «МастерШеф» завжди можна з кимось познайомитися, поділитися досвідом, побачити, як мислять інші, і знайти друзів. Сила в єднанні. Українські кухарі зараз починають це робити. Але це не якісь псевдоасоціації, а справжні, де дружні взаємини йдуть разом з обміном досвідом. Саме в таких речах зароджується велике майбутнє. А особисто для мене «МастерШеф» ― це натхнення. Я бачу, як люди розвиваються, як зростає українська кулінарія. Для мене це можливість поділитися своїми знаннями і надихнутися новими учасниками.

Не пропустіть суперфінал «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 18 липня о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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