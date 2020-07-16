У 21 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 глядачі нарешті дізнаються, хто стане найкращим шеф-кухарем країни! Учасники проєкту повинні будуть приготувати по три своїх страви, які покажуть їхній професійний рівень. Та з якими труднощами зіткнуться фіналісти? І хто стане переможцем «МастерШеф. Професіонали»-2? Дізнайтеся просто зараз!

Дивіться у 21 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:

Хто з п’ятірки кращих пройде в суперфінал проєкту?

Яка страва розсердила Володимира Ярославського на останньому етапі шоу?

Хто з учасників осоромиться перед суддями своїми незвичайними витівками?

Хто стане переможцем другого сезону «МастерШеф. Професіонали»?

Не пропустіть 21 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже в суботу, 18 липня, о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

Video: У 21 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 відбудеться грандіозний фінал проєкту! 18 липня 2020 дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 2 - 21 випуск. Дивитися онлайн анонс програми Мастер Шеф Професіонали 2020 випуск 21 (ефір від 18.07.2020)

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