У 21 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 відбудеться грандіозний фінал проєкту!
16.07.2020
У 21 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 глядачі нарешті дізнаються, хто стане найкращим шеф-кухарем країни! Учасники проєкту повинні будуть приготувати по три своїх страви, які покажуть їхній професійний рівень. Та з якими труднощами зіткнуться фіналісти? І хто стане переможцем «МастерШеф. Професіонали»-2? Дізнайтеся просто зараз!
Дивіться у 21 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:
- Хто з п’ятірки кращих пройде в суперфінал проєкту?
- Яка страва розсердила Володимира Ярославського на останньому етапі шоу?
- Хто з учасників осоромиться перед суддями своїми незвичайними витівками?
- Хто стане переможцем другого сезону «МастерШеф. Професіонали»?
Не пропустіть 21 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже в суботу, 18 липня, о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!
Video: У 21 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 відбудеться грандіозний фінал проєкту!
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