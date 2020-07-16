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Прем’єра Звана вечеря: дивіться перший випуск 25 липня на СТБ

16.07.2020

Дивіться онлайн прем’єру кулінарного шоу Звана вечеря з 25 липня на СТБ! У кожному випуску за одним столом зустрічатимуться яскраві герої з незвичайним баченням ідеальної вечері. Учасники готуватимуть свої фірмові страви та продумуватимуть концепцію вечора. Переможе той, хто отримає більше балів від суперників. Проводьте суботні вечори разом з СТБ – дивіться онлайн гостинну прем’єру Звана вечеря о 19:00. 

Video: Прем’єра Звана вечеря: дивіться перший випуск 25 липня на СТБ


Прем’єра – Звана вечеря почнеться вже 25.07.2020 на СТБ. Дивіться нові випуски проєкту Звана вечеря

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