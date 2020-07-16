Ароматне малинове варення можна використовувати у приготуванні випічки і десертів або вживати окремо з чаєм, булочкою або морозивом. Це не лише дуже смачно, а йсправді корисно: варення з малини допомагає в лікуванні застуди та зміцнює імунітет. Аби в холодну пору року ніщо не загрожувало вашому здоров’ю, пропонуємо вже зараз заготовити малинове варення на зиму. Як його зварити, розповість суперфіналістка «МастерШеф. Професіонали» Юлія Прохода.

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Для приготування варення з малини можна брати ягоди будь-якого розміру. Головне, щоб вони не були м’ятими або зіпсованими. Якщо ви помітили на малині шкідників, попередньо занурте ягоди в холодну воду з сіллю (20 г на 1 л) і зачекайте 15 хв. Потім помістіть в друшляк і промийте.

Рецепт варення з малини на зиму

Інгредієнти:

Малина — 1 кг

Цукор — 1 кг

Вода — 1 скл.

Спосіб приготування:

Підготовлену малину очистити від плодоніжок і помістити в емальовану каструлю. В окремій ємності зварити цукровий сироп і частинами додати його до ягід. Варити малину з сиропом на середньому вогні близько 15 хв., акуратно помішуючи і знімаючи піну. Коли варення буде готове, піна перестане виділятися. Щоб консистенція вийшла більш однорідною, варення можна перетерти через сито. Розкладіть варення у стерилізовані банки і закатайте.

Рецепт густого малинового варення з цілими ягодами

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Інгредієнти:

Малина — 2 кг

Цукровий пісок — 3 кг

Вода — 7 скл.

Спосіб приготування:

Очистити великі ягоди від сміття, промити. Далі готувати сироп: висипати цукор в каструлю, влити воду. Дочекатися поки сироп закипить, а цукор розчиниться. Ягоди малини залити готовим сиропом. Залишити суміш на 3-4 години. Підготовлені банки та кришки обробити двічі окропом і обсушити. Далі відокремити ягоди від сиропу. Але сироп знову ставити на вогонь та повільно варити після кипіння ще хвилин 20. Засипати малину в сироп. Варити 10 хвилин, знімаючи піну. Розкласти варення по стерилізованим банкам і закатати.

Рецепт малинового варення в мультиварці

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Інгредієнти:

Малина — 1 кг

Цукор — 1 кг

Спосіб приготування:

Відберіть великі ягоди малини. Промийте їх, видаліть сміття. Пересипте малину в чашу мультиварки. Зверху все засипте цукром. Перемішувати не треба. Далі включіть режим «Тушкування», встановивши час на 1 годину. За час поки готуватися малинове варення промийте банки окропом. Розкладіть варення по стерилізованим банкам та закатайте.

Смачного!

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