Гороскоп на 17 липня 2020 року підкаже, що допоможе зробити цей день максимально ефективним. Докладний астрологічний прогноз від екстрасенсів СТБ на 17 липня — в нашому матеріалі.

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Овен

У Овнів сьогодні буде досить багато роботи, тому прийміть ситуацію такою, яка вона є. Але пам’ятайте, що важливо забезпечувати себе і якісним відпочинком.

Телець

Ви багато в чому собі відмовляли останнім часом, тепер можна і побалувати себе. Починайте ранок зі смачного і повільного сніданку, слухайте улюблену музику і вирушайте на вечірні прогулянки містом.

Близнюки

Врахуйте минулі помилки, щоб цього разу все йшло як по маслу. Зараз сприятливий період для нових звершень, а також старту нової любовної історії.

Рак

Не замикайтеся в собі, розбите серце ― не привід опускати руки. Ви досить успішні, просто займіться справою. Так зможете відволіктися і направити всю енергію не на страждання, а на корисну справу.

Лев

Левам весь тиждень дуже складно увійти в робочий темп, але не впадайте у відчай, цей стан відпустить вас сьогодні після обіду.

Діва

Ви просто зобов’язані почати економити. Багато коштів витрачаєте на абсолютно непотрібні речі. Зірки рекомендують вам скласти список з найнеобхіднішими речами і дотримуватися його.

Терези

Обережніше поводьтеся з технікою, адже у вас сьогодні все просто падає з рук. Також будьте пильні в спілкуванні з малознайомими людьми. Не приймайте жодних пропозицій.

Скорпіон

Скорпіонів турбує питання: бути чи не бути? Сьогодні зірки рекомендують вибирати перший варіант.

Стрілець

Поговоріть серйозно зі своїм партнером, розкажіть про свої почуття. Інакше ризикуєте втратити його. Він також зараз переживає складний період і стоїть на роздоріжжі. Підтримки від вас він уже не чекає. Однак ще не пізно все змінити.

Козеріг

Козерогів наповнюють нові почуття. Це прекрасний час, коли ви сповнені бажання діяти і працювати. Поєднуйте приємне з корисним.

Водолій

Сьогодні всі ваші рішення будуть правильними. Зірки дозволяють роздавати поради, все буде на благо. До того ж до вас звернуться багато друзів по допомогу.

Риби

Рибам час усамітнитися з коханою людиною. Організуйте романтичний вечір при свічках. Це допоможе вам повернути колишню пристрасть у стосунки.

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