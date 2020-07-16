Гороскоп на 17 липня 2020 року від екстрасенсів СТБ
Гороскоп на 17 липня 2020 року підкаже, що допоможе зробити цей день максимально ефективним. Докладний астрологічний прогноз від екстрасенсів СТБ на 17 липня — в нашому матеріалі.
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Овен
У Овнів сьогодні буде досить багато роботи, тому прийміть ситуацію такою, яка вона є. Але пам’ятайте, що важливо забезпечувати себе і якісним відпочинком.
Телець
Ви багато в чому собі відмовляли останнім часом, тепер можна і побалувати себе. Починайте ранок зі смачного і повільного сніданку, слухайте улюблену музику і вирушайте на вечірні прогулянки містом.
Близнюки
Врахуйте минулі помилки, щоб цього разу все йшло як по маслу. Зараз сприятливий період для нових звершень, а також старту нової любовної історії.
Рак
Не замикайтеся в собі, розбите серце ― не привід опускати руки. Ви досить успішні, просто займіться справою. Так зможете відволіктися і направити всю енергію не на страждання, а на корисну справу.
Лев
Левам весь тиждень дуже складно увійти в робочий темп, але не впадайте у відчай, цей стан відпустить вас сьогодні після обіду.
Діва
Ви просто зобов’язані почати економити. Багато коштів витрачаєте на абсолютно непотрібні речі. Зірки рекомендують вам скласти список з найнеобхіднішими речами і дотримуватися його.
Терези
Обережніше поводьтеся з технікою, адже у вас сьогодні все просто падає з рук. Також будьте пильні в спілкуванні з малознайомими людьми. Не приймайте жодних пропозицій.
Скорпіон
Скорпіонів турбує питання: бути чи не бути? Сьогодні зірки рекомендують вибирати перший варіант.
Стрілець
Поговоріть серйозно зі своїм партнером, розкажіть про свої почуття. Інакше ризикуєте втратити його. Він також зараз переживає складний період і стоїть на роздоріжжі. Підтримки від вас він уже не чекає. Однак ще не пізно все змінити.
Козеріг
Козерогів наповнюють нові почуття. Це прекрасний час, коли ви сповнені бажання діяти і працювати. Поєднуйте приємне з корисним.
Водолій
Сьогодні всі ваші рішення будуть правильними. Зірки дозволяють роздавати поради, все буде на благо. До того ж до вас звернуться багато друзів по допомогу.
Риби
Рибам час усамітнитися з коханою людиною. Організуйте романтичний вечір при свічках. Це допоможе вам повернути колишню пристрасть у стосунки.