До думки одного з найсуворіших суддів проєкту «МастерШеф. Професіонали» Ектора Хіменеса-Браво прислухаються всі! Для одних він — злий геній, а для інших – авторитет, на якого так хочеться рівнятися! Та передовсім Ектор – безкомпромісний наставник, і саме за цю світлу місію він так сильно любить найвідоміше кулінарне шоу. Редакція сайту STB.UA поспілкувалася з членом журі проєкту напередодні фіналу і дізналася, хто став улюбленцем Ектора у другому сезоні і що потрібно зробити, щоб достойно пройти кастинг на «МастерШеф. Професіонали».

Екторе, чим, на ваш погляд, відрізнявся другий сезон «МастерШеф. Професіонали» від першого?

Учасники проєкту – всі різні, вони всі індивідуальні! Та саме цей сезон – більш кулінарний. Мені здається, що учасники цього року були сильніші. Я думаю, це відбувається тому, що шефи були не готові в першому сезоні для такого важкого сезону, як другий.

Виділіть один із найцікавіших моментів на «МастерШеф. Професіонали»-2.

Мене дуже зацікавив у другому сезоні конкурс із фігурками. Учасники рандомно отримали фігурки, і вони не знали, чия це фігурка. Їм треба було приготувати якусь страву і інтегрувати в неї цю фігурку. Пам’ятаєте фігурки пожежника, лижника і т. д.? Так от, веселим було те, що цей конкурс у нас відбувався двічі. Першого разу Анатолій Цуперяк отримав лижника. Тоді він вирішив приготувати схил, гору, з якої ніби спускається лижник. Це було жахливо… Саме через цей конкурс він і поїхав додому. А потім ми повторили його, і лижник дістався Юлі. І їй також після нього довелося збирати валізи додому. Це був проклятий лижник, так би мовити (сміється. — Прим. ред.).

Кого для себе ви виділили з учасників? Хто мав найбільший потенціал?

У кожного учасника були свої сильні сторони. Наприклад, Влад Міцкевич – екстраверт. Він дуже відкритий, і це його сильна сторона, якщо порівнювати із Сашком. Бо Саша – інтроверт, Едуард також замкнутий. У кожного учасника є свої слабкі та сильні сторони. Для себе я можу виділити учасників, які дійшли до фіналу. У Євгена є величезний досвід, він професіонал. Едуард – надзвичайно креативна людина, але також дуже занурена в себе. А Сашко – ще дуже юний, і він намагається випробувати свої сили. Кожен із них – це особистість, і вони мають те, що вирізняє їх серед інших.

Не за горами – новий сезон «МастерШеф». Як успішно пройти кастинг? Назвіть топ правил від Ектора Хіменеса-Браво!

Має бути хороша ідея, смачна страва, гарна техніка, професійна поведінка і, звичайно ж, амбіції!

Що для вас було особливим на «МастерШеф. Професіонали»-2?

Це був тільки другий сезон «МастерШеф. Професіонали». Він дуже сильно відрізняється від аматорів. Знаєте, люди ж узагалі не розуміють, як саме живуть шефи. А на «МастерШеф. Професіонали» вони можуть побачити шеф-кухарів, які щодня потрапляють у різні стресові ситуації, проходять через різноманітні випробування. Звісно, будь-якій людині, яка цікавиться кулінарією, варто дивитися це шоу. Тому що наші шефи викладають усі карти на стіл і показують усе, на що вони здатні.

Продовжіть речення: «МастерШеф» для мене — це…

Це моє життя!

Чому?

Тому що я займаюся цією справою вже довгих 10 років. Усе життя мені подобається бути наставником, мені подобається навчати кулінарів. А тут, на «МастерШеф», мені не важливо, який саме сезон, у мене є можливість бути наставником. Учити і направляти учасників. Як це може не подобатися?! (Усміхається. — Прим. ред.).

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