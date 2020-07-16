Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 7 і 8 серії серіалу «Подвійне життя». У фільмі йдеться про любовний трикутник, сімейні цінності та перипетії. У серіалі немає однозначно позитивних чи однозначно негативних персонажів. Та що ж станеться в 7 і 8 серіях фільму «Подвійне життя»?

Андрій закоханий у Катю і хоче проводити з нею більше часу, але Катя вирішила не квапити події: діти повинні звикнути до того, що на місці їхнього батька може бути хтось інший. Роман пристрасно захоплений Ніною, але їй потрібна від нього тільки дитина. Катя дізнається, що Роман і Ніна зустрічаються. Для неї це зрада.

Каті набрид статус зразкової домогосподарки. Вона влаштовується в лікарню санітаркою. Катя хоче пройти курс навчання, щоб підтвердити свій диплом медсестри. Розірвавши стосунки з Романом, Ніна звертається в центр екстракорпоральної медицини, де їй допоможуть завагітніти. Вона здає аналізи і дізнається, що вже вагітна. Ніна повідомляє про це Роману ― і вони обоє щасливі.

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