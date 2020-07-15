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Високосний рік 2020: прикмети і забобони

15.07.2020

Що можна і не можна робити в високосний рік? Про це розповіла постійний експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Рубіна Цибульська. Прикмети і забобони про високосний рік 2020: чи можна народжувати, робити ремонт, переїжджати, читайте в матеріалі.

високосный год

Що не можна робити у високосний рік:

  • Вінчатися або грати весілля.
  • Купувати житло.
  • Міняти роботу.
  • Вагітніти або народжувати дітей.

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Високосний рік: прикмети

  • Не можна збирати гриби і траву, особливо на Івана Купала. Прийшовши в ліс, треба промовити: “Високосний рік, залиш собі погане, а мені дай взяти дороге. Амінь”.
  • Вагітній жінці не можна стригти волосся до пологів.
  • Дитині, яка народилася 29 лютого, в документах рекомендується записати дату народження 28 лютого або 1 березня.
  • Носіть хрестик та інші обереги на собі.
  • Ходіть якомога частіше до церкви. Таким чином ви посилите свій захист.

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