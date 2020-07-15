Гороскоп на 16 липня 2020 року від екстрасенсів СТБ
Гороскоп на 16 липня 2020 року допоможе кожному знаку зодіаку провести цей день правильно. Докладний астрологічний прогноз від екстрасенсів СТБ на 16 липня 2020 року — читайте в матеріалі.
Більше на тему: Любовний гороскоп на 2020 рік від Хаяла Алекперова
Овен
Овни, візьміть під жорсткий контроль свої емоції. Ваша поведінка починає насторожувати близьких. Ба більше, ви дозволяєте собі зайве у ставленні до другої половини.
Телець
Тельцям відпочивати сьогодні не доведеться. З’явиться кілька приємних справ і турбот, до яких ви підійдете креативно і з радістю.
Близнюки
Сьогодні необхідна пильність і зосередженість. Будьте уважнішими до того, що кажуть вам співрозмовники. У їхніх словах є частка здорового глузду!
Рак
Ви думаєте, що робота не вовк. Однак сьогодні варто взятися за всі давно відкладені справи. Не гайте часу і швидше беріться до своїх обов’язків.
Лев
Леви притихли, ніби чогось вичікують. Хоча ви самі за собою стали помічати, що живете в ритмі від вечора до вечора. Навчіться наповнювати і день корисними справами.
Діва
Ви занадто агресивно ставитеся до оточення. Якщо відчуваєте занепад сил, то негайно треба відпочити, щоб не сваритися з близькими.
Терези
Терези стали більш чуйно поводитися з коханою людиною. Давно час, тепер тримайте свій курс тільки в цьому напрямку. Зовсім скоро стосунки вийдуть на новий рівень.
Скорпіон
Щойно прокинувшись, ви поставите ідеальну пісню. Далі зварите смачну каву і зловите себе на думці, що так варто починати кожен ранок. Тоді і день буде легший, і всі негаразди здадуться дрібницями.
Стрілець
Не треба концентруватися на поганих якостях опонента. Їх варто враховувати, але не ставити в центр вашого спілкування. Краще придивіться і прислухайтеся до людини, спробуйте зрозуміти, що змушує її бути такою.
Козеріг
Зірки радять Козерогам ставитися з більшою увагою до своїх сновидінь. Підсвідомість уже давно хоче щось до вас донести.
Водолій
Кар’єрне зростання — це справа важлива. Але ваші близькі вже забули, які ви на вигляд. Присвятіть вечір сім’ї, рідні скучили за вами.
Риби
Стримуйте свій запал, вам важливо навчитися бути в гармонії з самим собою. Багато віддаєте друзям і зовсім забуваєте про другу половину. Треба б уже розподіляти ресурси, сили, кількість уваги.