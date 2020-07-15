Гороскоп на 16 липня 2020 року допоможе кожному знаку зодіаку провести цей день правильно. Докладний астрологічний прогноз від екстрасенсів СТБ на 16 липня 2020 року — читайте в матеріалі.

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Овен

Овни, візьміть під жорсткий контроль свої емоції. Ваша поведінка починає насторожувати близьких. Ба більше, ви дозволяєте собі зайве у ставленні до другої половини.

Телець

Тельцям відпочивати сьогодні не доведеться. З’явиться кілька приємних справ і турбот, до яких ви підійдете креативно і з радістю.

Близнюки

Сьогодні необхідна пильність і зосередженість. Будьте уважнішими до того, що кажуть вам співрозмовники. У їхніх словах є частка здорового глузду!

Рак

Ви думаєте, що робота не вовк. Однак сьогодні варто взятися за всі давно відкладені справи. Не гайте часу і швидше беріться до своїх обов’язків.

Лев

Леви притихли, ніби чогось вичікують. Хоча ви самі за собою стали помічати, що живете в ритмі від вечора до вечора. Навчіться наповнювати і день корисними справами.

Діва

Ви занадто агресивно ставитеся до оточення. Якщо відчуваєте занепад сил, то негайно треба відпочити, щоб не сваритися з близькими.

Терези

Терези стали більш чуйно поводитися з коханою людиною. Давно час, тепер тримайте свій курс тільки в цьому напрямку. Зовсім скоро стосунки вийдуть на новий рівень.

Скорпіон

Щойно прокинувшись, ви поставите ідеальну пісню. Далі зварите смачну каву і зловите себе на думці, що так варто починати кожен ранок. Тоді і день буде легший, і всі негаразди здадуться дрібницями.

Стрілець

Не треба концентруватися на поганих якостях опонента. Їх варто враховувати, але не ставити в центр вашого спілкування. Краще придивіться і прислухайтеся до людини, спробуйте зрозуміти, що змушує її бути такою.

Козеріг

Зірки радять Козерогам ставитися з більшою увагою до своїх сновидінь. Підсвідомість уже давно хоче щось до вас донести.

Водолій

Кар’єрне зростання — це справа важлива. Але ваші близькі вже забули, які ви на вигляд. Присвятіть вечір сім’ї, рідні скучили за вами.

Риби

Стримуйте свій запал, вам важливо навчитися бути в гармонії з самим собою. Багато віддаєте друзям і зовсім забуваєте про другу половину. Треба б уже розподіляти ресурси, сили, кількість уваги.

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