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«Подвійне життя»: що станеться у 5 і 6 серіях (анонс)

15.07.2020

Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 5 і 6 серії серіалу «Подвійне життя». У фільмі йдеться про любовний трикутник, сімейні цінності та перипетії. У серіалі немає однозначно позитивних чи однозначно негативних персонажів. Та що ж станеться у 5 і 6 серіях «Подвійного життя»?

У школі в Кирила знову НП: учитель радить Каті відвести сина до психотерапевта. Учитель Кирила Андрій і Роман ― друзі дитинства. Андрій зізнається Роману, що закоханий у Катю. Ніна знайомиться в нічному клубі з хлопцем, який потім намагається її зґвалтувати. Пережити стрес їй допомагає Роман. Вони проводять разом ніч.

У шостій серії Ніна зізнається Роману, що не хоче нових стосунків, а просто хоче завести дитину. І якщо Роман згоден їй у цьому допомогти, вони будуть і надалі зустрічатися. Катя і Андрій зближуються. Любовну сцену матері з учителем застає Кирило. Він вважає, що мати зрадила батька, і втікає з дому.

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