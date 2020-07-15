Наступної суботи, 25 липня, о 19:00 на СТБ стартують прем’єрні випуски кулінарного шоу «Звана вечеря». Яскраві герої готуватимуть свої коронні страви, ходитимуть одне до одного в гості, щоб продемонструвати хазяйську привітність, а також оцінюватимуть частування і гостинність суперників. Учасник, який набере найбільшу кількість балів від конкурентів, отримає грошовий приз. З нагоди прем’єри рецептом своєї улюбленої страви поділилася ведуча програми «Вікна-новини» на СТБ Яна Брензей. Вона пропонує приготувати баклажани-човники під сиром.

«Я обожнюю овочі, тому більшість моїх коронних страв — саме з них. Наприклад, баклажани-човники під сиром. Щойно мій чоловік бачить “синенькі” в магазині чи на базарі, одразу питає, коли я вже їх приготую», — розповідає ведуча «Вікон».

Для приготування страви вам знадобляться такі інгредієнти:

Два великих, рівних, без вигинів, баклажани;

3—4 середніх помідори;

1 цибулина;

2 зубки часнику;

300 г печериць;

1 перець чилі;

пучок петрушки;

пучок базиліку;

200 г твердого сиру;

майонез — за бажанням.

Яна уникає м’яса в їжі, та якщо у вас є бажання, ведуча радить замінити гриби на одне куряче філе або ж просто додати його до інгредієнтів.

Спосіб приготування:

Баклажани розрізаємо вздовж навпіл. Ложкою обережно виймаємо м’якоть. Човники, які у вас вийдуть, замочуємо в холодній підсоленій воді на пів години. Поки вони в «підводному плаванні», дрібно нарізаємо цибулю і часник. Кубиками ріжемо м’якоть баклажана, помідори, невеликими шматочками нарізаємо гриби або курку. На сковороду наливаємо трохи олії. Підсмажуємо цибулю і часник. Коли вони підзолотяться, додаємо гриби (або курку). Коли з грибів вийде вода (або курка трохи підсмажиться), додаємо баклажани. За 5 хвилин до готовності кладемо у сковорідку помідори, петрушку, базилік, чилі. Дістаємо з води човники, протираємо їх від вологи. За бажанням змащуємо середину майонезом або часниковим соусом, викладаємо нашу начинку. Ставимо в духовку на пів години. За 10 хвилин до готовності посипаємо зверху тертим сиром.

«Смакуємо вчотирьох або вдвох, якщо є бажання лопнути», — усміхаючись додає Яна.

Ведуча зізнається, що у зв’язку з графіком роботи часто запрошувати гостей не вдається. Однак час від часу Яна з чоловіком влаштовують тематичні гастровечірки, наприклад, вечір мексиканської або грузинської кухні.

«Утім смачна їжа — це лише привід зустрітися, згадати мандрівки або спланувати (а в умовах пандемії скоріше помріяти) нові поїздки, просто поговорити. Тому застілля я люблю за душевність, але смачно попоїсти люблю теж», — ділиться Яна.

Нагадаємо, героями першого випуску шоу «Звана вечеря» стануть: Артем Семенов (екстравесті-діва Урсула, фіналістка «Україна має талант» і учасник «Голосу країни»), епатажна блогерка Настя, ревізор Макс і спадкова травниця Юлія. Якими стравами вони здивують? Вмикайте СТБ 25 липня о 19:00 і не пропустіть відразу два прем’єрні випуски!

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