Сьогодні о 23:15 на телеканалі СТБ вийдуть 5 і 6 серії багатосерійної медичної драми. Серіал «Акушерка» вже встиг полюбитися тисячам телеглядачів! Але що ж станеться у 5 і 6 серіях? Читайте просто зараз!

Раніше в серіалі: Тетяна робить померлій кесарів розтин і рятує дитину. Лікар швидкої допомоги не вірить їй і стверджує, що породілля на момент операції була ще жива. Значить, Тетяна – вбивця.

Судмедекспертиза показує, що Ірина Никифорова нібито померла від операційної травми, однак Тетяна запевняє, що у породіллі був синдром Бругада, який став причиною смерті. У її справі проводять розслідування, Скворцову усувають з посади головної лікарки і призначають начмеда Аллу виконувати її обов’язки. Тетяна приймає допомогу від Дмитра, а вдома знаходить сережку Алли…

Тетяну привозять в ізолятор тимчасового утримання, адвокат просить її визнати свою провину в смерті породіллі Никифорової частково. Між Тетяною та Ігорем відбувається серйозна розмова. Всі проти Скворцової. Та чи зізнається вона в тому, чого не робила, і чи зможе зберегти сім’ю?

Дивіться в 5 і 6 серіях «Акушерки» на телеканалі СТБ вже сьогодні о 20:15!

Video: «Акушерка»: що станеться в 5 і 6 серіях (анонс) Серіал Акушерка - 5, 6 серії на сайті СТБ вже 22.04.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Акушерка

Більше на тему: «Акушерка»: біографія Ольги Морозової

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ