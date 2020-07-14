Юлія Жигуліна: Прийшовши на проєкт, я не знала, що дійду так далеко!

Власниця кейтерингової компанії Юлія Жигуліна була єдиною дівчиною, яка пройшла так далеко на проєкті «МастерШеф. Професіонали»-2. Як це – залишати шоу за крок від фіналу? І чи прийде учасниця змагатися за перемогу в 3 сезоні? Дізнайтеся просто зараз!

Що ви відчули, коли залишали кухню «МастерШеф. Професіонали»-2?

Прийшовши на проєкт, я не знала, що дійду так далеко. Але з кожним днем ​​і конкурсом я наближалася до суперфіналу. Мені було дуже прикро залишати кухню «МастерШеф. Професіонали»-2 за крок до переможного дня. Так, я розуміла, що аж ніяк там не найсильніша, але після екватора вже йшлося більше не про професіоналізм, а про удачу і те, як міркувати швидше, ніж інші. Тому шанси були у всіх рівні. Оступалися всі. Іти було наче сумно, але це сталося за два знімальні дні до кінця шоу, і по суті я розуміла, що буду в усіх випусках. Ну, подумаєш, один випуск не приготую. Хоч менше будуть у коментарях розумувати, який із мене кухар і як я потрапила на шоу (сміється. ― Прим. ред.).

Ви дружили на шоу з Давидом, Єфимом і Анатолієм. З ким спілкуєтеся досі?

Я спілкувалася з багатьма, ще були Саша і Влад. З ними я спілкувалася дуже тісно після того, як пішов Микита. Ми жили в сусідніх кімнатах, часто потрапляли в одну команду і щовечора збиралися у хлопців обговорювати всі помилки та ідеї. Толя був завжди на зв’язку в телефоні. Зараз я так само щодня спілкуюся з Толею, він приїжджав кілька разів у гості до мене. В онлайн-режимі підтримую зв’язок і з Владом, і з Фімою, і з Настею теж. З Давидом спілкуюся трохи рідше. Також була недавно в Едика в ресторані. Круто бачити, як хлопці розвиваються і зростають.

Ви були єдиною дівчиною, яка дійшла до фіналу в другому сезоні. Що казали ваші рідні, коли дізналися, що ви пройшли на проєкті такий великий шлях?

Мої рідні думали, що це якась авантюра, і я нікуди не потраплю (сміється. ― Прим. ред.). Тому що два роки до цього, коли я ходила на кастинги, були провальними. Коли я пройшла в топ-100 і стрибала по кухні від щастя, то тато дивно на мене дивився, а мама поставилася спокійно. Але потім була 30-ка, а там і топ-20! І ось, я вже їду в Бровари на зйомки з валізою. Мама завжди була на зв’язку і підтримувала, як могла. Коли я залишила проєкт, набрала її і сказала: «Мам, із сьомого я не вибралася», ― то вона зітхнула. Тоді вона сказала, щоб я не плакала, і зізналася, що вони взагалі не розуміють, як я дійшла так далеко. Тобто по суті, вірила сама в себе я більше за всіх (сміється. ― Прим. ред.). А те, що я одна дівчинка, це таке. Це для моїх батьків не показник, я і хлопцям ніс утерти можу!

Ви майже дійшли до суперфіналу проєкту. Якби ви могли щось змінити на своєму шляху, що б це було?

Я не міняла б нічого! Адже я прийшла з мінімальним багажем знань, а вийшла звідти професіоналом. І тільки в таких рамках і умовах я змогла за три місяці вивчити те, що дехто вчить роками. У стресовій ситуації людина може відкривати в собі силу. Єдине, що б я змінила, ― це вибрала б баранчика на битві чорних, якого хотіла відкрити першим, і в останню секунду мене смикнуло відкрити лижника. А під тим першим був мій садівник, з яким я вийшла з кращою стравою на битві чорних.

Ви візьмете участь у 3 сезоні «МастерШеф. Професіонали»?

У цьому році пройшла до топ-6. Думаю, мене люди не зрозуміють. Та й до того ж я починаю нові проєкти і поринаю повністю в кулінарію. Тому випасти зі своєї справи на три місяці буде непрощенним, і я підведу людей. Хіба що приїду як гостя.

На ваш погляд, чого саме вам не вистачило на битві чорних?

Мені не вистачило знань, бо запхати ті відходи в шокер і щось із них створити ― завдання не з легких. Просто була умова від Ектора, що він не хоче бачити паштети тощо. Хлопці всі зробили саме їх, а я ламала голову, як обійти цю заборону, і вилетіла. Насправді я досі не знаю, що можна було б приготувати… Умови дуже несумісні.

Кого підтримуєте зараз у фіналі?

Якщо чесно, то фіналу і суперфіналу гідні всі! Це перший раз, коли у п’ятірці кращих немає гнилих людей і пліткарів. Вони всі дуже круті! Але через те, що я жила поруч із хлопцями, то я вболіватиму за Саню і Владика.

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