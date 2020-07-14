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Вікторія Булітко приголомшила шанувальників фотографіями з пологового будинку

14.07.2020

Учора актриса серіалу «Папаньки-2» на телеканалі СТБ виставила в інстаграм світлини з немовлям і Сашею Бережком. Виявилося, що фото були зроблені для ситкому.

«Ну, нарешті!», ― написала Вікторія Булітко в публікації з фотографіями з нібито виписки з пологового. Шанувальники збентежені! Дехто подумав, що актриса стала мамою. Хтось припустив, що в ситкомі у Бережків з’явиться друга дитина. А хтось просто не зрозумів, що відбувається. Актриса зізнається, що фотографії справді зроблені для ситкому.

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