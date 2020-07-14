У новому проєкті «Звана вечеря» братиме участь блогерка Настя Покрищук. Дівчина веде сторінку в Instagram під ніком «_just__queen_». Зараз на неї підписано 168 тисяч користувачів. Настя компонує у своєму профілі відео і фотографії з життя. У своїх роликах вона відповідає на запитання фоловерів. І робить це в гумористичній формі.

У Instagram Настя Покрищук також ділиться своїми досягненнями в роботі над тілом. Дівчина розповідає підписникам про дієти, які тестує на собі, а також розхвалює дієтолога, який складає для неї програми харчування…

Нагадуємо, що після фіналу проєкту «МастерШеф. Професіонали»-2 кулінарні суботні вечори на СТБ не закінчаться. З 25 липня о 19:00 в ефірі телеканалу ― прем’єрні випуски кулінарного шоу «Звана вечеря».

«Звана вечеря» ― це українська адаптація популярного британського проєкту «Come Dine with Me» компанії ITV. У кожному випуску за одним столом зустрінуться чотири яскравих учасники з кардинально різними уявленнями про ідеальні вечері. Вони готуватимуть свої коронні страви, ходитимуть одне до одного в гості, демонструватимуть хазяйську привітність, а також оцінюватимуть частування і гостинність суперників, щоб за підсумком визначити переможця.

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