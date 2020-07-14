Рецепт смачного узвару від Анни Сагайдачної
Узвар — традиційний український напій із сушених ягід та фруктів, який вгамує спрагу та врятує від літньої спеки. Зірка серіалу «Кріпосна» Анна Сагайдачна не тільки талановита актриса, а й чудовий кулінар. Артистка поділилася покроковим рецептом смачного узвару. Як зробити узвар із сухофруктів, дізнайтеся у нашому матеріалі.
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Актриса костюмованої драми «Кріпосна» Анна Сагайдачна проявила себе як талановитий кулінар. Зірка часто ділиться смачними рецептами у соціальних мережах. І цього разу Анна розповіла, як приготувати узвар — рецепт на каструлю 5 л.
Інгредієнти:
- Сухофрукти — 300 г
- Родзинки — 50—70 г
- Мед — за смаком
Спосіб приготування:
- Сухофрукти добре промити, залити водою та довести до кипіння.
- Зменшити вогонь до мінімуму і залишити на 1 годину.
- Додати у каструлю промиті та замочені (на 15 хв.) родзинки.
- В кінці додати в узвар мед.
- Розлити у пляшки, охолодити та пригощати смачним напоєм друзів.
Смачного!
Нагадаємо, актрису Анну Сагайдачну глядачі побачать в образі Наталі Дорошенко з понеділка по четвер у масштабному серіалі «Кріпосна» на телеканалі СТБ!