«Мій чоловік, моя жінка»: сюжет нової мелодрами

Нещодавно стартували зйомки нової гостросюжетної мелодрами «Мій чоловік, моя жінка» від IVORY films для телеканалу СТБ. Уже відомо, що прем’єра серіалу відбудеться восени 2020 року. Про що ж буде нова мелодрама на телеканалі СТБ? Читайте сюжет серіалу «Мій чоловік, моя жінка» просто зараз!

За сюжетом через Павла згорає будинок його клієнта Сергія, сам він серйозно травмується. Щоб оплатити борг і врятувати чоловіка від тюремного терміну, Віра стає сурогатною матір’ю для бездітних Олега і Тетяни. Народивши і з болем у душі віддавши дитину, вона дізнається, що Тетяна померла. Олег благає Віру стати для доньки нянею і на деякий час переїхати до нього.

У головних ролях: Павло Вишняков, Дар’я Єгоркіна, Прохор Дубравін, Олеся Власова, Людмила Загорська, Ксенія Мішина, Павло Сова, Оксана Жданова, Катерина Гулякова, Ігор Петрусенко.

Режисер-постановник: Сергій Толкушкін.

Оператор-постановник: Олександр Бойко.

Автор сценарію: Олена Бойко.

Продюсери: Олег Рогожа, Іларіон Павлюк, Володимир Рибась, Армен Тер-Аванесов, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, Дмитро Кіцай.

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