З трендами стрижок на коротке волосся 2020 ви вже могли ознайомитися. А як щодо зачісок і укладок? Якщо ви думаєте, що варіантів не так вже й багато, – ми готові довести вам протилежне! До вашої уваги ми підготували топ модних зачісок на коротке волосся 2020.

Коротка довжина волосся в жодному разі не робить перелік варіантів зачісок мізерним і одноманітним. Шпильки, обідки, хустки, бандани, кіски – все це ви можете використовувати, комбінувати і поєднувати для створення неповторної та ідеальної зачіски на коротке волосся.

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Зачіски на коротке волосся 2020: косички і колоски

Для власниць укороченого каре і стрижки боб існує безліч варіантів плетінь. Але якщо у вашого варіанту стрижки є довгий чубчик – також прекрасно підійде. Акуратно зібрані пасма в мінімалістичний недбалий колосок завжди виглядають модно і свіжо.

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Зачіски на коротке волосся 2020: укладка та ефект мокрого волосся

Ніщо не завадить навіть зі стрижкою піксі зробити акуратну укладку. За допомогою будь-якого стайлера, пінки, лаку, гелю, глини тощо ви зможете укласти і освіжити ваш образ. А якщо довжина дозволяє зробити ефект мокрого волосся – взагалі чудово. Чи то недбала укладка, чи зачесані назад «мокрі» локони чубчика – ви точно будете виглядати модно.

Зачіски на коротке волосся 2020: шпильки і обідки

Прекрасним доповненням до вашого образу на коротке волосся може стати акуратна неведимка, красива масивна шпилька або ж контрастний обідок. Ці аксесуари не потребують особливої ​​довжини. Ви завжди зможете комбінувати і поєднувати шпильки між собою, створюючи все нові і нові образи.

Зачіски на коротке волосся 2020: хустки і бандани

Елегантно зав’язана хустка або бандана також зможуть доповнити і освіжити ваш образ. Залежно від кольору, типу тканини і фасону ви завжди зможете виглядати стильно і по-новому щодня. А якщо ви навчитеся різним технікам зав’язування цих диво-аксесуарів – тоді стильна зачіска на коротке волосся вам гарантована.

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